Video: Bizón zaútočil v Yellowstone na deväťročné dievča, rodičia spanikárili a začali utekať

24.7.2019 (Webnoviny.sk) - Bizón v Yellowstonskom národnom parku nabral na rohy a vyhodil vysoko do vzduchu deväťročné dievča, ktoré ho spolu s jej rodičmi predtým pozorovalo z nebezpečnej blízkosti.Videozáznam z tohto incidentu, ktorý vzbudil veľký ohlas na sociálnych sieťach, natočila turistka, ktorá v zhode s predstaviteľmi parku tvrdí, že rodina nerešpektovala nariadenia a dlho narúšala komfortnú zónu zvieraťa.Na videu vidno, ako sa bizón zrazu rozbehne proti rodine, dievčatko vyhodí do vzduchu a to následne z výšky troch či štyroch metrov spadne na zem. Podľa predstaviteľov parku sa táto udalosť odohrala v pondelok. Dievčaťu sa nič vážne nestalo, po ošetrení v nemocnici ju hneď prepustili a utrpela len ľahšie zranenia.Väčšie otázky vyvoláva správanie sa rodičov, ktorí v momente, keď sa ku nim bizón rozbehol, začali sami bezhlavo utekať, namiesto toho, aby sa snažili z miesta rýchlo odniesť ich dcéru.Podľa Hayleay Dayton, ženy, ktorá toto video natočila a zverejnila na internete, sa rodina spolu s ďalšími turistami najprv zhruba dvadsať minút nachádzala vo veľmi tesnej blízkosti bizóna, čo je proti predpisom, ktoré v parku platia práve v záujme bezpečnosti návštevníkov a nenarúšania prirodzeného prostredia zvierat.Pre spravodlivosť treba dodať, že aj samotné video sníma bizóna z veľmi tesnej blízkosti, čo znamená, že ani jeho autorka od neho asi nestála vo vzorovej vzdialenosti."Toto sa vám stane, keď sa zahrávate s divokou prírodou a nerešpektujete osobný priestor zvieraťa," napísala autorka k svojmu videu."Ako môžete vidieť, rodičia sa zachránili na úkor dieťaťa. Som znechutená," napísala svedkyňa udalosti. Rodičia k dieťaťu pribehli až potom, čo bol útočiaci bizón opäť v bezpečnej vzdialenosti.