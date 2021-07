Video: Demonštranti pred parlamentom sa pokúsili dostať do budovy Národnej rady.kričia „My sme tu doma!”, „Odstúpiť!“

Demonštranti pred parlamentom skandujú „Otvorte nám dvere!“ a „Máme toho dosť!“ Marian Kotleba zatiaľ vyjednával s kanceláriou parlamentu, aby povolila návštevy verejnosti na balkóne počas schôdze. Kancelária parlamentu odmieta účasť verejnosti, kým budú demonštranti blokovať vstup a snažiť sa vtrhnúť do budovy.

Demonštranti pred parlamentom sa pokúsili dostať do budovy Národnej rady. Ochrankári sa snažia zaistiť vchod, budovu sa snažia zamknúť. Marian Kotleba vyzval dav ľudí, že majú nárok ísť do parlamentu. Pred vchodom je napätá situácia. Demonštranti kričia „My sme tu doma!”, „Odstúpiť!“ a ďalšie heslá. Blokujú hlavný vchod, čím znemožňujú vstup aj poslancom.

Policajti proti demonštrantom pred parlamentom použili slzný plyn. Protestujúci sa snažia dostať do parlamentu a skandujú „gestapo“. Dav ľudí protestuje proti súčasným opatreniam v súvislosti s koronavírusom.

V dave pred parlamentom prichádza k potýčkam s políciou, ktorá sa snaží uvoľniť hlavný vchod budovy. Ochranka musela do budovy parlamentu priviesť otrasenú a zranenú policajtku, ktorú dav napadol. Bola len v bežnom oblečení, nijako nechránená.

V parlamente sa v piatok začína mimoriadna schôdza. Poslanci majú rokovať aj o novele zákona, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri jednotlivých opatreniach, napríklad pri vstupe do prevádzok.



Vládny návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten má informovať, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Poslanci by mali o návrhu rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

