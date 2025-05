Video: Do davu futbalových fanúšikov v Liverpoole, ktorí oslavovali zisk majstrovského titulu v anglickej Premier League, v pondelok podvečer vrazilo auto

Do davu futbalových fanúšikov v Liverpoole, ktorí oslavovali zisk majstrovského titulu v anglickej Premier League, v pondelok podvečer vrazilo auto. Oznámila to polícia, ktorá bezprostredne po čine zadržala 53-ročného podozrivého muža. Na mieste sú záchranné zložky, ktoré situáciu vyhodnocujú. Počet zranených nie je bezprostredne známy.



Polícia uviedla, že hlásenia o „kolízii auta s niekoľkými chodcami“ na ulici Water Street dostala po 18.00 h miestneho času (19.00 h SELČ). „Auto na mieste zastavilo, bol zadržaný jeden muž. Na mieste sa momentálne nachádzajú záchranné zložky,“ píše sa vo vyhlásení polície. Na videu, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami je vidno, že vodič opakovane menil smer v dave, zrejme s úmyslom zraziť čo najviac osôb. Svedkovia sa snažili zastaviť ho, pričom viacero osôb preletelo cez kapotu vozidla. V obkľúčení davu napokon zasiahli polícia a muža zadržala. Na miesto sa rýchlo dostali záchranné zložky a odvážali zranených.



„To, čoho sme svedkami v Liverpoole, je otrasné - myslím na všetkých zranených či inak postihnutých,“ povedal podľa Sky News britský premiér Keir Starmer. Na sociálnej sieti reagoval aj FC Liverpool: „Sme v priamom kontakte s políciou ohľadom incidentu na Water Street. Naše myšlienky a modlitby sú s tými, ktorých tento vážny incident zasiahol. Naďalej majú záchranné zložky a miestne úrady našu plnú podporu.“



Na oslavy v poradí 20. titulu v najvyššej anglickej futbalovej súťaži sa v centre Liverpoolu zišli tisíce fanúšikov. Ich sprievod prešiel mestom po približne 16-kilometrovej trase. Medzi fanúšikmi išiel aj otvorený autobus s hráčmi Liverpoolu.



Ten sa po viac ako troch hodinách v daždi dostal cez dav ľudí na cieľovú ulicu. Niektorí priaznivci čakali v zástupe ľudí už od desiatej ráno. Dopravný kolaps hlásili železnice po celom Anglicku. Stanice v mestách Crewe, Birmingham či Preston nezvládali nápor fanúšikov, ktorí sa snažili dostať na sever krajiny. „The Reds“ si tak vynahradili oslavy zo sezóny 2019/2020, keď im pandémia koronavírusu znemožnila zhromaždiť sa.



Futbalová história Liverpoolu je poznačená tragédiami. V roku 1985 pred finálovým zápasom Pohára európskych majstrov medzi Juventusom Turín a FC Liverpool pri násilí v hľadisku a následnom kolapse tribúny zahynulo 39 osôb. Za vinníkov boli označení fanúšikovia Liverpoolu a anglické kluby pre to nemohli päť rokov pôsobiť v európskych súťažiach. Udalosť viedla k zvýšeniu bezpečnostných opatrení na štadiónoch a k zintenzívneniu boju proti chuligánom.



Jedna z najväčších tragédií v dejinách športu sa odohrala o štyri roky neskôr, 15. apríla 1989 počas semifinálového zápasu Anglického pohára (FA Cup) medzi FC Liverpool a Nottingham Forest. Pri tlačenici na štadióne Hillsborough v Sheffielde zahynulo 97 fanúšikov Liverpoolu.