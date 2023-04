Video: Do kín vstupuje Pápežov exorcista, inšpirovaný zápiskami pátra Amortha

Pápežov exorcista v hlavnej úlohe s oscarovým Russellom Croweom vstupuje vo štvrtok do slovenských kín. Film je inšpirovaný skutočnými zápiskami pátra Gabriela Amortha, hlavného vatikánskeho exorcistu. "Sleduje pátra Amortha pri vyšetrovaní desivého posadnutia malého chlapca a končí odhalením dávneho sprisahania, ktoré sa Vatikán celé stáročia zúfalo snaží udržať v tajnosti," približuje snímku distribučná spoločnosť Itafilm.





"Hlavný exorcista je naozajstný džob vo Vatikáne. Páter Amorth svoj úrad zastával 36 rokov a za ten čas vykonal desaťtisíce exorcizmov. Ťažko by ste našli skúsenejšieho lovca démonov," hovorí Russel Crowe. Gabriele Amorth bol pre tisíce ľudí svetlom v tmách. "Križiak v prvej línii boja proti zlu" spísal svoje skúsenosti v memoároch, ktoré nie sú len strašidelnými príbehmi o diabolských hrozbách pre ľudstvo.Vo filme je Amorth zobrazený ako muž silného náboženského presvedčenia a zároveň neústupný vyšetrovateľ. Pri vyšetrovaní prípadu mimoriadne desivého posadnutia kňaz odhalí pravdu o stáročia utajovanom tajomstve a vnesie svetlo do omnoho väčšieho sprisahania, napriek varovaniam z Vatikánu. "Nepochybne je to muž hlbokej viery, no zároveň je sám sebou," opisuje Crowe. "Je odhodlaný, otvorený a priamy, nebojí sa ľudských zlyhaní. Prijíma všetky ľudské nedokonalosti a zvláštnosti. Táto jednoduchá odvážna poctivosť mu pomáha robiť si svoju prácu," dodáva herec.Režisér Julius Avery poznamenáva, že páter Amorth je rebelom vo vlastnej inštitúcii. "Obrazoborca spochybňujúci status quo. To obdivujem. Kým pôsobil ako hlavný exorcista Vatikánu, bol kontroverznou postavou - hovoril svoj názor."Vo filme má Amorth za úlohu vyhnať démona z chlapca s menom Henry. Postavu zverili 12-ročnému fanúšikovi hororov Petrovi DeSouza-Feighoney, ktorý na kastingu napodobnil hlas pápeža aj s nemeckým a talianskym prízvukom, a vzápätí predviedol démonický hlas a krik posadnutého, čím ohúril producentov. Henryho matku hrá Alex Essoe. Ďalším známym hororovým hercom je Daniel Zovatto, ktorý sa predstaví ako mladý kňaz zaúčajúci sa vo vyháňaní démonov. Do úlohy pápeža obsadili tvorcovia taliansku legendu Franca Nera.