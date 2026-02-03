|
Utorok 3.2.2026
Meniny má Blažej
|Denník - Správy
03. februára 2026
Video: Do slovenských kín prichádza rodinný fantasy film Dievča Momo a zlodeji času
Už budúci týždeň sa diváci môžu tešiť na ďalšie úžasné dobrodružstvo z pera autora nezabudnuteľného NEKONEČNÉHO PRÍBEHU Michaela Endeho.
Zdieľať
Rodinný film DIEVČA MOMO A ZLODEJI ČASU ich zavedie do sveta fantázie, kde sa jedno malé dievča, zvláštna hovoriaca korytnačka a tajomný majster Majster Sekundus Minutius Hodinus pokúsia zastaviť nebezpečných zlodejov času.
Momo (Alexa Goodallová) je malé dievča, ktoré žije v ruinách starého amfiteátra a má neobyčajný dar. Pozorne počúva ľudí vo svojom okolí a každému, koho stretne, sa vďaka nej začne zázračne dariť. Jedného dňa sa objaví mocná medzinárodná korporácia, ktorá začne kradnúť všetkým čas a na Momo ho zrazu nikto nemá. Keď si čas na ňu nenájde ani jej najlepší kamarát, Momo je úplne zúfalá. Vtedy ju navštívi veľmi stará a veľmi zvláštna korytnačka, ktorá ju zavedie k majstrovi Hodinusovi (Martin Freeman), záhadnému strážcovi času. Spoločne pripraví plán, ako poraziť zlodeja času. Podarí sa im vyhrať tieto napínavé preteky s časom?
MOMO je oveľa viac ako len klasická detská kniha. Je to moderné podobenstvo o tom, ako nám kradnú čas – korporácie, rôzne formy rozptyľovania či neustály tlak na výkon. Film kladie otázku, ktorá je dnes rovnako naliehavá ako v dobách Michaela Endeho: Čo sa stane, keď zabudneme počúvať, hrať sa a skutočne žiť?
Natáčanie filmu Dievča MOMO A ZLODEJI ČASU trvalo 52 dní a štáb navštívil 6 miest a 28 lokácií počas 75 dní. Kreatívna producentka Amara Palacios spomína. „Vzhľadom na zložitú logistiku spojenú s presunom tohto veľkého ansámblu z mesta do mesta to bola vlastne road movie bez toho, aby sme road movie skutočne natáčali.“ Režisér Christian Ditter dodáva: „Mojou úlohou na pľaci bolo chrániť čas – nielen harmonogram natáčania, ale predovšetkým kreatívny priestor, v ktorom mohli herci a štáb dýchať, hrať sa a tvoriť.“
Martin Freeman ktorý si vo filme zahral majstra Hodinusa, spomína na prácu s Christianom Ditterom s úsmevom: "Nechcem si robiť srandu z nemeckej dôkladnosti, ale ako všetci vieme, v každom klišé je malé zrnko pravdy. Som predsa Brit a rád pijem čaj."
Hlavná predstaviteľka Alexa Goodallová je presvedčená, že na konci tejto dlhej cesty je film, na ktorý by ľudia mali zájsť do kina: „DIEVČA MOMO A ZLODEJI ČASU nesie v sebe zásadné posolstvo pre ľudí dnešnej doby – využite svoj čas na skutočne dôležité veci v živote, ktoré robia šťastnými vás a ostatných ľudí!“ Christian Ditter tiež verí, že hlavným odkazom jeho filmovej adaptácie románu je nevyčísliteľná cena času. Je totiž najdôležitejším majetkom, aký ľudia môžu vlastniť. „Náš film má potenciál osloviť každú generáciu: deti objavujú zázraky, tínedžeri spoznávajú sami seba a dospelí si pripomínajú, na čom skutočne v živote záleží.“
Producentovi Christianovi Beckerovi sa páči, že MOMO nielen rozpráva vzrušujúci príbeh, ale aj zábavným a hravým spôsobom poukazuje a navrhuje riešenia pre mnohé dôležité súčasné problémy. Výkonný producent Martin Moszkowicz zdôrazňuje, že to umožňuje filmu spojiť sa s ľuďmi na emocionálnej úrovni. A presne to je ten magický moment, na ktorom kino vždy stálo a stále stojí - zdieľať s ostatnými spoločný emocionálny zážitok.
DIEVČA MOMO A ZLODEJI ČASU sa v slovenských kinách premieta od 5. februára so slovenským dabingom.
