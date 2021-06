Video: Dokumentárna komédia o slovenskej „superdedine“ mieri do kín

Po piatich rokoch nakrúcania teraz prináša do slovenských kín sondu do fungovania „ideálnej spoločnosti“ vo svojom novom filme To ta monarchia.

V predpremiére si dokumentárnu komédiu budú môcť pozrieť diváci počas Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest už 25. júna 2021 v košickom Kine Úsmev. Osobne ju príde uviesť režisérka Vladislava Sárkány. Po premietaní budú diskutovať Vladimír Ledecký, ktorý bol 21 rokov starostom Spišského Hrhova, jeho spolupracovník Michal Smetanka, kultúrny antropológ a odborník na rómsku problematiku Alexander Mušinka. Moderovať bude reportér Andrej Bán. K slovu sa dostanú témy, ktorých sa film priamo či nepriamo dotýka, ako napríklad otázka znevýhodnených regiónov, odlivu mladých ľudí zo Slovenska, cestovanie za zárobkom do zahraničia, ale tiež narastajúca frustrácie obyvateľstva či silnejúce extrémistické tendencie.

Do kín zamieri To ta monarchia od 15. júla 2021 po slávnostnej premiére v Amfiteátri Rača, ktorá bude prístupná aj verejnosti. Sprevádzať ju bude bohatý sprievodný program s rôznorodými komunitnými či ekologickými projektami, vrátane tvorivých dielní pre deti aj dospelých, workshopov, živej diskusie či prezentácie mimovládnych organizácií. Film plánujú tvorcovia uviesť počas leta aj na viacerých outdoorových projekciách v amfiteátroch, do niektorých miest zamieri osobne režisérka aj protagonisti filmu, aby s ľuďmi z rôznych kútov Slovenska hovorili o otázkach, ktoré film kladie.

Ešte predtým, 9. júla 2021 sa autorský filmový tím vyberie do Spišského Hrhova, aby obyvateľom dediny a súčasne miestnym protagonistom osobne predstavil snímku v dejisku jej vzniku.

TRAILER FILMU TO TA MONARCHIA

TO TA MONARCHIA from Vladislava Sarkany (Plancikova) on Vimeo.

Meno najznámejšej dediny na Slovensku sa objavilo aj v prestížnych amerických novinách The New York Times a Svetová banka dala obec neďaleko Levoče za príklad skvelého spolunažívania väčšiny s menšinou. Prečo chýr o Spišskom Hrhove prekročil hranice Slovenska? A je komunita ľudí v tejto obci naozaj taká harmonická, ako sa všade píše a hovorí?

Ľudia sú ako včely – majú med i žihadlo, tak znie podtitul filmu, v ktorom režisérka Vladislava Sárkány hľadá odpovede aj na to, čo znamená ideálne spolužitie a či je vôbec možné ho dosiahnuť.

Starosta obce Spišský Hrhov Vladimír Ledecký (vy)budoval počas 21 rokov na jej čele dedinu, ktorej význam prekročil hranice Slovenska. Jeho roly sú premenlivé, jeho hlavným cieľom je vybudovať miesto, kde sa žije všetkým lepšie – bielej majorite, Rómom, novousadlíkom, dôchodcom. Tým sa dostáva do centra odstredivých síl, pretože koľko ľudí, toľko názorov na inklúziu či pozitívnu diskrimináciu.

Kým jeho vášeň pre včelárstvo stmeľuje usilovný hmyz v bzučiacich úľoch, jeho rola osvieteného starostu, monarchu, je omnoho komplikovanejšia. Podobenstvo dokonalého včelieho spoločenstva sa vinie celým filmom ako silný vizuálny i myšlienkový motív: je možné ho vytvoriť medzi ľuďmi alebo len útrpne a s obdivom budeme sledovať včelie kráľovstvo?

Film To ta monarchia prináša do kín Asociácia slovenských filmových klubov.