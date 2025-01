VIDEO: DRÁMA NA ZJAZDOVKE: Deväťročného chlapca našli v bezvedomí

Polícia pátrala 25. januára vo večerných hodinách po stratenom chlapcovi na zjazdovke v lyžiarskom stredisku Roháče Spálená v obci Zuberec. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.





"O tejto skutočnosti sme vyrozumeli Horskú záchrannú službu (HZS). Okamžite bol vyrozumený aj vedúci pracovník lyžiarskeho strediska so žiadosťou o okamžité upovedomenie zamestnancov, ktorí v tom čase upravovali zjazdovku," uviedla polícia.Do pátrania po deväťročnom chlapcovi boli zapojení príslušníci dobrovoľného hasičského zboru, dobrovoľné záchranné systémy spolu so psovodmi, s dronmi vybavenými termovíziou."Príslušníkmi Policajného zboru bol chlapec nájdený v bezvedomí a zjavne podchladený, ležiac na zemi pri skale. Na miesto sa dostavil pracovník HZS, ktorému príslušník hliadky Obvodného oddelenia Policajného zboru Tvrdošín asistoval pri poskytovaní predlekárskej pomoci," priblížili policajti s tým, že za pomoci členov tejto služby bol chlapec prevezený z miesta a odovzdaný rýchlej zdravotnej pomoci.Vzhľadom na vážny zdravotný stav dieťaťa boli policajti požiadaní o asistenciu pri jeho prevoze do nemocnice. Tejto požiadavke bolo vyhovené.