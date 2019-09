VIDEO: Druhá najvyššia hokejová súťaž pod Tatrami prešla zmenami

Spoločná fotografia zástupcov prvoligových hokejových klubov, uprostred prezident SZĽH Miroslav Šatan počas tlačovej konferencie 10. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 10. septembra (TASR) - Druhá najvyššia hokejová súťaž pod Tatrami prešla pred novou sezónou viacerými zásadnými zmenami. S novým názvom Slovenská hokejová liga (SHL) a novým logom prišla aj nová koncepcia a nový generálny partner. Tým sa stal Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), ktorý vyčlenil prvoligovým klubom sumu v celkovej výške pol milióna eur, no len v prípade, že budú využívať mladých slovenských hráčov.povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan.Dotácia je približne 4000 eur na jedného hráča. Kluby môžu mať v kádri až sedem hráčov do 23 rokov, z toho dvoch do 20 rokov, aby z projektu ťažila aj juniorská reprezentácia, na ktorých sa vzťahuje dotácia. Samozrejme, do zápasov môžu nasadiť aj viac mladíkov nad rámec zmluvy so SZĽH. "pokračoval Šatan.V druhej najvyššej súťaži bude aj v tejto sezóne platiť legionársky limit. V jednom zápase môžu nastúpiť maximálne piati cudzinci.povedal prezident SHL Miroslav Lipovský.Okrem finančnej a marketingovej podpory bude SZĽH organizovať aj viaceré semináre pre trénerov, ktorí budú mať možnosť stretnúť sa aj s reprezentačným kormidelníkom Craigom Ramsaym.dodal. Šatan.V druhej najvyššej súťaži sa v novej sezóne predstaví desať tímov - MsHK DOXXbet Žilina, HK Martin, HC Topoľčany, HK Skalica, MHK Dubnica nad Váhom, Bratislava Capitals, Trnava Gladiators, HK Spišská Nová Ves, HK'95 Považská Bystrica a HK Levice, ktoré budú vystupovať ako farma Nitry a nemôžu postúpiť. Okrem desiatky klubov bude v lige pôsobiť aj projekt slovenskej reprezentácie do 18 rokov, ktorá sa bude pripravovať v Piešťanoch a s každým tímom sa stretne raz doma a raz vonku.Kluby si v základnej časti navzájom zmerajú sily systémom dvakrát doma, dvakrát vonku. Hracími dňami sú väčšinou streda a piatok. Po odohraní 36 kôl sa liga po 17. januári rozdelí na dve časti. V A-skupine sa predstaví prvých šesť tímov v 10 kolách, v "béčku" odohrajú dvanásť kôl tímy na siedmej až desiatej priečke, pričom najlepšie dva postúpia do play off k prvej šestke. Štvrťfinále vyraďovacej časti odštartuje 4. marca, víťaz Slovenskej hokejovej ligy bude známy najskôr 6. a najneskôr 12. apríla 2020 a automaticky postúpi do Tipsport Ligy. V play off sa odohrajú všetky série na štyri víťazné zápasy. Posledný tím po nadstavbovej časti nevypadne, o rok sa súťaž rozšíri o víťaza II. hokejovej ligy. Zápas hviezd SHL sa odohrá 11. januára.