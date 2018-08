VIDEO: EL: Látala trápia šrámy niektorých hráčov

Kapitán Trnavy Boris Godál na tlačovej konferencii pred zajtrajším odvetným zápasom play off Európskej ligy medzi FC Spartak Trnava - NK Olimpija Ľubľana. V Trnave, dňa 29. augusta 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 29. augusta (TASR) - Trénera Spartaka Trnava Radoslava Látala trápia pred odvetným zápasom Európskej ligy proti Olimpiji Ľubľana problémy so zostavou. Pre karty nemôžu hrať Anton Sloboda a Martin Tóth, niekoľko hráčov má aj zdravotný problém. Slovenský majster však urobí všetko pre postup do skupinovej fázy a podriadil tomu aj predzápasový program.Tréner Trnavy bude zostavu riešiť až tesne pred zápasom, veľa mu napovie aj stredajší tréning.uviedol Látal na stredajšej tlačovej konferencii. Problémy však majú aj Slovinci, ktorí prídu do "slovenského Ríma" s novým koučom Safetom Hadžičom, ten však už pri mužstve pôsobil.dodal Látal. Kouč Spartaka však zvestoval aj dobré správy. S tímom už nejaký čas trénuje Gruzínec Vachtang Čanturišvili, ktorý sa doma liečil zo zranenia.dodal Látal, ktorý v sobotňajšom ligovom zápase šetril niekoľko opôr. V drese Spartaka nastúpilo od začiatku sezóny už 26 hráčov.Hráči žijú odvetou celý týždeň, teší sa na ňu aj obranca Boris Godál, ktorý pre trest nehral v prvom zápase na Štadióne Stožice v Ľublane. Duel sledoval doma pri televízore.Kormidelník Trnavy si je vedomý toho, že náskok 2:0 nemusí nič znamenať.poznamenal. Látal odpovedal aj na otázku, či ho nemáta odvetný zápas s Legiou Varšava, ktorý Spartak prehral 0:1 po tom, čo v Poľsku zvíťazil rovnako ako pred týždňom v Ľublane 2:0.V lepšej kondícii ako počas zápasov s Legiou i CZ Belehrad je trávnik v City Aréne.skonštatoval Látal. Duel medzi Trnavou a Ľubľanou bude vypredaný, v predaji sú posledné kusy lístkov, ktoré domáci klub uvoľnil do predaja iba v stredu." dodal Marek Ondrejka, PR a event manažér trnavského klubu.