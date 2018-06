VIDEO: Elán chystá veľkú oslavu, na jubilejnom turné sfúkne 50 sviečok

Na snímke zľava členovia hudobnej skupiny Elán Ján Baláž, Jožo Ráž a Vašo Patejdl počas tlačovej konferencie k turné Elán 50 rokov tour v Bratislave 27. júna 2018. Foto: TASR - Dano Veselský Na snímke zľava členovia hudobnej skupiny Elán Ján Baláž, Jožo Ráž a Vašo Patejdl počas tlačovej konferencie k turné Elán 50 rokov tour v Bratislave 27. júna 2018. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 27. júna (TASR) - Najúspešnejšia československá rocková kapela Elán oslávi v tomto roku 50 rokov od založenia. K jubileu pripravuje veľkolepé turné Elán 50 rokov Tour 2018, ktoré sa začne 28. augusta koncertom na amfiteátri v Banskej Bystrici, ďalšími budú koncerty na amfiteátroch v Prešove (8.9.) a Myjave (15.9.). Po trojici open air vystúpení sa presťahuje Elán do hál, koncertovať bude v Bratislave (26.10.), Žiline (9.11.), Zvolene (16.11.), Košiciach (23.11.) a Trenčíne (30.11.).Tento rok však kapela k jubilejným narodeninám pripravuje pre fanúšikov aj darček v podobe 15. štúdiového albumu. Prvým avízom je skladba Ľúbim ťa z autorského pera Pavla Jursu, ktorá mala premiéru počas finálového večera súťaže Miss Slovensko a niekoľko týždňov už rotuje v slovenskom éteri. Pracovný názov albumu je Najvyšší čas.Históriu Elánu mapuje podrobne spomienkový videoseriál, ktorý od polovice apríla prezentuje kapela na svojom oficiálnom profile na Facebooku. S ďalšími spolupracovníkmi ho pripravuje Oskar Lehotský, jeden z mála historikov modernej slovenskej populárnej hudby. Okrem trojice protagonistov v doposiaľ zverejnených častiach videoseriálu účinkujú aj Juraj Farkaš a Zdeno Baláž z prvej slávnej profesionálnej zostavy, ktorí už dlhoročne žijú v USA, resp. v Austrálii.Príprava na turné je v plnom prúde. Kapela skúša nachystaný repertoár a zároveň aj pracuje v štúdiu na nových piesňach. Eláni aj ich manažér a producent Michal Čimera sľubujú veľkú šou. Začína nadrozmerným pódiom so svetelnými a laserovými efektmi, led obrazovkami a špičkovým zvukom. „Do playlistu sme zaradili 29 piesní z celej našej dráhy, zastúpené budú všetky naše vydané albumy,“ unisono uviedla na stretnutí s médiami v stredu trojica protagonistov Jožo Ráž, Ján Baláž, Vašo Patejdl.„My sme si vždy dali cieľ, chceli sme ho dosiahnuť, a tým sme išli ďalej. Všetky ciele, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť, boli veľké a dôležité. Určite prvý bol Bratislavská lýra, na ktorú sme sa chceli dostať. Dostali sme sa tam s Bláznivými hrami, dokonca ďalší rok sme s Kaskadérom boli na druhom mieste a zabodoval aj Ôsmy svetadiel. Vtedy sme tam mali tri pesničky, ešte Fero Turák mal jednu. Takže to bol veľký zlom. Prišiel Zlatý slávik, tá sláva v tých prvých rokoch 1981-85, to bolo úžasné. Potom som chvíľu nebol, v roku 1985 som odišiel. Keď som sa vrátil, určite to boli veľké koncerty na Letnej a v newyorskej Carnegie Hall. Úspech bol to, že sme po mojom návrate začali hrať veľké koncerty, veľké sály. A že to všetko až dodnes funguje, to samotné je veľký úspech,“ uviedol k úspechom kapely Patejdl.Elán je najúspešnejšou rockovou skupinou, štyrikrát po sebe, za roky 1984 až 1987, získali československého Zlatého slávika v kategórii skupiny, osemkrát po sebe, za roky 1998 až 2005, vyhrali slovenského Zlatého slávika, k tomu má Jožo Ráž dvoch Zlatých slávikov ako spevák za roky 2000 a 2001. Na ich koncert v Prahe na Letnej 20. septembra 2003 prišlo 80.000 divákov. V newyorskej Carnegie Hall koncertovali 21. septembra 2007.Na svojom konte majú 14 štúdiových, päť anglických a skoro dve desiatky live a kompilačných albumov. V novembri 2014 vydali 14. štúdiový album s názvom Živých nás nedostanú. V septembri 2016 vyšla remastrovaná 2CD verzia aj vinylová LP tohto albumu. Za úspešný predaj albumu Živých nás nedostanú získali dvojnásobnú platinovú platňu, prevzali si ju na koncerte 28. augusta 2017 v amfiteátri vo Východnej.