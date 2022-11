Video: Emma Drobná zverejnila videoklip k novej piesni Hawaii

Jedna z najtalentovanejších slovenských speváčok Emma Drobná vydáva v týchto dňoch nový singel s názvom Hawaii. Hudbu k piesni zložili Peter Graus a Tomáš Zubák.





Sú to dva roky od vydania jej druhého štúdiového albumu Better Like This, z ktorého sa dodnes hrá hit Yeah Baby!, a ktorý sa dlhé týždne objavoval v slovenskej TOP 100 Airplay hitparáde. Minulý rok Emma naspievala aj duet Naše hriechy s Adamom Ďuricom, ktorý sa objavil na jeho rovnomennom albume. Uplynulé roky strávila veľa času hlavne cestovaním s jej partnerom, bývalým futbalistom Filipom Šebom, s ktorým tvoria šťastný a harmonický pár. Nedávno si užívali dovolenku na Havaji a práve tam vznikla nová skladba."Asi tým veľmi neprekvapím, keď poviem, že nápad na skladbu vznikol na Havaji. V texte opisujem momenty, ktoré som tam naozaj prežila. Raz večer som nemohla zaspať, tak som si sadla po polnoci na pláž k oceánu. Všade bola tma, všetci dávno spali a ja s pohárom šampanského medzi drobnými kvapkami dažďa som počúvala len šum oceánu. Presne to sa stalo a presne o tom som začala písať text. Bol to zvláštny pocit pokoja, ktorý si budem navždy pamätať. Samotný sen v texte nepopisujem do detailov, lebo snom niekedy poriadne ani nerozumieme," spomína Emma na tvorivé chvíle a dodáva: "V skladbe sa mi prelína realita so snením a spomínaním na sen, ktorý sa mi vryl veľmi pod kožu."K piesni speváčka nakrútila klip, ktorý mal premiéru v piatok. "Nakrútil sa pomerne rýchlo od dokončenia skladby. Do siedmich dní sme dali dokopy celý tím ľudí, z čoho som sa veľmi tešila, nakoľko to bolo pre mňa stále ešte všetko veľmi čerstvé. Spolupracovala som so šikovnými a príjemnými ľuďmi. O produkciu sa postaral Peter Hledík, réžie sa ujal Bohumil Boyo Dohnal. S nimi som spolupracovala už na dvoch predošlých klipoch, takže som vedela, do čoho idem, a že im môžem plne dôverovať. Kostýmy pridal Fero Mikloško, ktorý sa objaví vo videu a vypomohli aj talentované dievčatá z tanečnej skupiny Ladylicious," dodala speváčka.