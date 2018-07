VIDEO: EURÓPSKA LIGA: Ševela má k dispozícii Čavriča aj Rabiua

Na snímke futbalisti ŠK Slovan Bratislava počas tréningu pred štvrtkovým zápasom 2. predkola Európskej ligy proti domácemu maltskému tímu FC Balzan 25. júla 2018 v Ta' Qali. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Ta'Qali 26. júla (TASR) - Aleksandar Čavrič aj Ibrahim Rabiu budú k dispozícii ŠK Slovan Bratislava vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 2. predkola futbalovej Európskej ligy na pôde maltského FC Balzan (18.00). Tréner Martin Ševela si rozhodnutie o zložení základnej zostavy nechal na deň zápasu.povedal Ševela na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii.Na štadióne Centenary v Ta'Qali sa bude hrať na umelej tráve:Fortunaligový zástupca je jednoznačný favorit dvojzápasu, no Balzan už v pozícii outsidera vyradil v 1. predkole nasadený azerbajdžanský FK Kešla:Ševela akceptuje očakávania postupu do 3. predkola, kde by jeho zverenci narazili na Rapid Viedeň: