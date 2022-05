Video: Fashion Ballet ponúka fúziu baletu a módy, tradície s modernosťou

Fúziu baletu a módy, ale aj tradície s modernosťou prináša Slovenské národné divadlo (SND) v projekte Fashion Ballet ´22. Prvú spoluprácu domácich choreografov so špičkou slovenských módnych tvorcov bude Balet SND prezentovať na dvoch špeciálnych večeroch 26. a 27. mája.



Projekt inicioval šéfdramaturg Baletu SND Kristián Kohút, myšlienka priniesť ho na scénu SND sa zrodila počas jeho stáže v New York City Ballet. "Choreografov sme vyberali podľa kvality, chceli sme tých našich úspešných priviesť naspäť na Slovensko a ukázať ich talent u nás," povedal v stredu na tlačovej konferencii Kohút s tým, že dizajnérov navrhli odborníci. "Po prvý raz budeme mať príležitosť vidieť výnimočnú spoluprácu našich výborných módnych tvorcov a slovenských choreografov, z veľkej časti pôsobiacich v zahraničí, ktorí si tam vybudovali veľmi dobré meno," uviedla pre TASR riaditeľka Baletu SND Nina Poláková.



Pilotný ročník projektu, ktorého cieľom je aj podpora pôvodnej domácej tvorby, predstaví štyri choreografické miniatúry odeté do kostýmov domácich módnych dizajnérov, v hudbe je zastúpená klasika i pop-music.



Fashion Ballet ´22 otvára Icarus, choreografia Kristiny Paulin na hudbu Igora Stravinského. Kostýmový dizajn komorného diela inšpirovaného mýtickým príbehom Ikara a Daidala navrhol Martin Hrča. "Netradičným spojením tanca a módy sme sa snažili do antického príbehu vniesť nový rozmer a nové chápanie," poznamenal Hrča.



Nové dielo TWO uvádza choreograf Lukáš Timuľak spoločne s návrhárom Borisom Hanečkom a skladateľom Henrym Vegom. "Najviac ma na tomto projekte bavilo, že hneď od začiatku sme si dali voľnú ruku, všetci sme chceli byť trošku von z komfortnej zóny, od hudby až po všetky nápady," opísal Timuľak vznik diela odetého v čierno-bielej farbe, v ktorom autori skúmajú spôsoby, ako zosúladiť nápady jednotlivcov do synergie tvorenia. "Čím viac pozerám tú choreografiu, tým viac v nej vidím vzťah prepojenia muža a ženy, je tam spoznávanie sa, milovanie, je tam aj hádka, výmena názorov, udobrenie, je to až dojemné," konštatoval Hanečka.



Choreografickú miniatúru Unlike vytvoril sólista Baletu SND Adrian Ducin, pohybom rozpráva o tom, že každý v sebe nosí prirodzenú túžbu po individualite a jedinečnosti. Kostýmový dizajn navrhol Pavol Dendis.



Autorom záverečnej choreografie Extravaganza je prvý sólista Stuttgartského baletu Roman Novitzký. Kostýmy navrhol Lukáš Krnáč. Hudobne, výtvarne aj pohybovo sa tvorcovia inšpirovali kultovou módou prelomu 80. a 90. rokov.