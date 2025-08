Video: Film Duchoň prezradí aj to, že spevácky talent nepočul na jedno ucho

Dlho očakávaný životopisný hudobný film Duchoň oceňovaného režiséra Petra Bebjaka je od štvrtka (31. 7.) v kinodstribúcií. Tvorcovia „príbehu muža, ktorý žil až príliš intenzívne“ vychádzali z divadelného projektu Slovenského komorného divadla (SKD) Martin Zem pamätá. Štyridsať rokov od smrti Karola Duchoňa tak môžu diváci na veľkom plátne vidieť, ako sa z chlapca z vidieckej kapely stal spevák, ktorého hlas a charizmu milovali fanúšikovia.



„Snažili sme sa zachytiť obdobie od mladosti až po jeho smrť, aj keď film sa odohráva v oveľa kratšom čase, je to iba jedna noc, ale zachytávame celú jeho kariéru,“ povedal Róbert Mankovecký, spoluautor divadelnej hry a spoluscenárista filmu.



Pod scenár sa podpísal spolu s Jiřím Havelkom. Toho na Duchoňovi zaujal zvláštny fenomén - kantilénový spevák je v súčasnosti slávnejší ako v čase svojej najväčšej slávy v 70. rokoch minulého storočia. „Je paradoxné a zvláštne, že 40 rokov po smrti sa stane niekto ikonou a nie za života,“ poznamenal Mankovecký, ktorého spolu s Havelkom zaujímalo, prečo v súčasnosti Duchoňa počúvajú mladí ľudia. Autori scenára podľa Mankoveckého vysvetlenie na to, prečo nastal v ostatných rokoch „boom“ okolo piesní v interpretácií Karola Duchoňa, nemajú.

Návrat popularity Duchoňových hitov prisudzujú kvalite piesní. „Tie pesničky sú fajn, začiatkom 80. rokov bol Duchoň už úplne out, vtedy leteli iné kapely, objavil sa tu Elán, Modus, začínal Peter Nagy a Team, on bol úplne mimo, tá muzika nikoho nezaujímala, a teraz sa akosi zvláštne vrátila,“ dodal Mankovecký.



Mnohých divákov i Duchoňových priaznivcov môže vo filme prekvapiť scéna, v ktorej sa dozvedia, že najväčší slovenský spevácky talent svojej generácie nepočul na jedno ucho. „To je fakt, tak to je,“ potvrdil autor scenára. Filmovú fabuláciu však priznal v prípade Duchoňovho stretnutia s členom slávnych The Beatles Georgeom Harrisonom. „Presne tak sa mohol stretnúť s mnohými inými umelcami, napríklad s Gilbertom Bécaudom, ktorý bol v tom čase v Cannes,“ komentuje Mankovecký filmové osobné stretnutie Duchoňa so slávnym „chrobákom“, ktorý mal spevákovi z východné bloku povedať, že má lepší hlas ako Tom Jones.



Životopisný film o umelcovi s veľkým talentom, ktorý najväčšiu slávu zažil v Československu v čase normalizácie, a v súčasnosti je populárny aj pre mladú generáciu, má formu hudobného videoklipu. Začína sa v auguste roku 1984, kedy bol Duchoň súčasťou predtáčania silvestrovského televízneho programu. „Do toho sú vstrihavané jednotlivé dôležité životné momenty, situácie a rozhodnutia, ktoré musel urobiť,“ vysvetľuje Peter Bebjak, režisér filmu „o živote a o snahe prežiť“. „O snahe sa možno vymaniť, ale popritom sa vlastne prispôsobiť dobe,“ spresnil.