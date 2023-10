Video: Film Hadí plyn je inšpirovaný románom J. Conrada Srdce temnoty

Filmovú odyseu Hadí plyn odpremiérovali tento týždeň (25. 10.) v Bratislave. Česko-slovensko-rumunská snímka režiséra a scenáristu Davida Jařaba je inšpirovaná románom Josepha Conrada "Srdce temnoty". Do kín príde 2. novembra.





Hlavný protagonista Robert Klein sa vydáva na dobrodružnú cestu na miesta, kde sa súčasná civilizácia stretáva s nutkavou potrebou ľudstva podmaniť si prírodu, všetko živé, túžbou vysávať jej dušu aj zdroje. Jeho úlohou je nájsť strateného brata na miestach, kde už neplatia civilizované pravidlá a realita osciluje medzi racionalitou a snom. "Vydáva sa na cestu čoraz nepreniknuteľnejšou prírodou k sebe samému a temným prúdom svojho vnútra, na konci ktorej ho čaká ťažká skúška," približuje drámu distribučná spoločnosť CinemArt SK."Hlavný hrdina rieši svoj vnútorný konflikt medzi vzdelaním a liberálnym myslením na jednej strane a neschopnosťou vyrovnať sa s vnútorným nutkaním k násiliu a deštrukcii na strane druhej. Je zaskočený sám sebou a cesta do ´srdca temnoty´ ho núti zmieriť sa s vlastnou temnou stránkou a prijať ju," uvádza k svojej adaptácii slávneho románu Jařab.Režisér a scenárista príbeh knihy Srdce temnoty priniesol najprv v roku 2011 na divadelné dosky. "Je to veľmi podnetná kniha, má zvláštnu kvalitu, poskytuje priestor pre celý rad interpretácií. Zároveň sa dotýka niektorých vecí, ktoré je ťažko pomenovať a uchopiť," poznamenal Jařab s tým, že ho vždy zaujímala iracionalita a spodné prúdy, či už vo vedomí jednotlivca, alebo v celej spoločnosti. "Zároveň kniha rieši otázky vysporiadania sa s európskym kolonializmom, čo je niečo, čo sa nás bytostne dotýka, i keď si to uvedomuje málokto a málokto je ochotný priznať si to. V divadle išlo skôr o uchopenie pôvodnej predlohy, vo filme som sa chcel posunúť k dnešku," dodal.Väčšinová časť filmu sa nakrúcala na západnom Slovensku, v Dunajských luhoch. Tie imponovali najmä hlavnému hrdinovi, ktorého stvárnil Stanislav Majer. "Lokácia bola skutočne prekrásna. Dunajské luhy - snová a hypnotická krajina. Lužné lesy plné vtáctva, mokradí a mŕtvych stromov trčiacich z vody. To, čo s tým miestom dokázalo urobiť svetlo, bolo absolútne úžasné," opísal herec.