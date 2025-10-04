Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 4.10.2025
 Meniny má František
 24hod.sk    Kultúra

04. októbra 2025

Video: Film Nepela príde do kín 30. októbra, tvorcovia zverejnili trailer



Nepelu stvárňuje český herec Josef Trojan, ktorý pre túto postavu približne pol roka trénoval nielen krasokorčuľovanie, ale učil sa aj slovenský jazyk.



Video: Film Nepela príde do kín 30. októbra, tvorcovia zverejnili trailer

Jeden z najočakávanejších slovenských filmov roka je Nepela. Do kín príde 30. októbra. Tvorcovia snímku, na ktorej pracovali približne päť rokov, avizujú trailerom. Pod scenár sa podpísal mladý režisér Gregor Valentovič, začal ho písať počas pandémie koronavírusu. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Perla Žinčíková.


Spresnila, že Nepela ponúkne netradičný pohľad na Ondreja Nepelu, ktorého si všetci pamätajú ako pozitívne naladeného, skromného človeka. „Tento istý človek však zvádzal ťažké vnútorné boje súvisiace nielen s veľmi sľubnou kariérou profesionálneho športovca, ale aj - či možno najmä - s politickým systémom, počas ktorého pôsobil,“ uvádza distribučná spoločnosť CinemArt SK k filmu, ktorý zobrazuje Nepelov príbeh od jeho návratu na Slovensko po úspešnej zlatej olympiáde v Sappore v roku 1972, teda na vrchole jeho športovej slávy, až po jeho odchod do krasokorčuliarskej ľadovej šou Holiday on Ice na Západ v roku 1973.

„Mladý Ondrej Nepela sa v tom čase musí vyrovnať so slávou, s veľkou popularitou, s nemožnosťou nasledovať svoj sen, s prekážkami politického charakteru, s vynúteným podávaním výkonu, ale aj s vlastným zložitým vnútorným svetom,“ dodáva distribučná spoločnosť k zrejme najnáročnejšiemu obdobiu krasokorčuliarovho života, počas ktorého „bol verejnosťou vnímaný možno úplne inak, než aká bola jeho osobná realita“.

Nepelu stvárňuje český herec Josef Trojan, ktorý pre túto postavu približne pol roka trénoval nielen krasokorčuľovanie, ale učil sa aj slovenský jazyk. Jeho trénerku Hildu Múdru si zahrala Zuzana Mauréry.

S myšlienkou nakrútiť film o zlomovom životnom období najúspešnejšieho slovenského športovca 20. storočia prišiel mladý scenárista a režisér Valentovič, ktorý ňou nadchol producenta Ivana Ostrochovského. „Myslím si, že Gregor bude výraznou postavou svojej filmovej generácie,“ uviedol producent.

Valentovič považuje za veľké privilégium, že mohol napísať vlastný scenár a potom ho realizovať. „Veľmi si vážim, že niekoho zaujíma aj môj scenár, že som ho iba nedostal. Na druhej strane je to aj ťažké, pretože som ho stále tvoril, na mieste ho prepisoval, keď sa niečo zmenilo, keď si to žiadala situácia,“ uzavrel.

 


