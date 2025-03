Video: Film Tichá pošta rozpráva príbeh z konca 2. svetovej vojny

Dobrodružný rodinný film Tichá pošta rozpráva príbeh z konca druhej svetovej vojny. Režisér Ján Sebechlebský ho podľa vlastných slov nakrútil tak, aby deti rozumeli a dospelí sa nenudili. "Je to historický príbeh z konca vojny, môže trošku odstrašiť tá vojna, ale zatiaľ máme reakcie, že sa na to všetci s gustom pozreli, mali dobrý pocit. Dokonca niekto mi hovoril - no, tento film by som si rád pozrel aj na Vianoce. Asi to má pozitívneho, ale pravdivého ducha," povedal Sebechlebský na štvrtkovej (6. 3.) premiére snímky v Bratislave.



Zimné dobrodružstvo, odohrávajúce sa v zasnežených Krkonošiach v roku 1945, nakrútil na základe novely spisovateľa Jiřího Stránského. Snímka z obdobia konca nemeckej okupácie je inšpirovaná skutočnými udalosťami.



Skupina detí si naplánuje záchranu zostreleného francúzskeho pilota, ktorého nájdu v lese. Ich akcia pripomína princíp známej hry na tichú poštu - zraneného pilota si deti odovzdávajú medzi sebou, prevážajú ho z jednej horskej dediny do druhej ako tajnú správu v škole. Hrajú však riskantnú hru, musia čeliť vojakom nemeckej okupačnej armády, prekabátiť zradcov a udavačov a takisto prežiť v drsných zimných podmienkach v horách. Ich cieľom je niekoľko desiatok kilometrov vzdialená nemocnica, kde chcú zaistiť pomoc pre pilota Pierra.



Film zaujme divákov silou detských hrdinov príbehu, ich rozumnosťou, samostatnosťou, spravodlivosťou a neuveriteľnou životaschopnosťou. Režisér podčiarkuje, že v Tichej pošte hrajú kľúčovú úlohu práve deti, ktoré sa s detskou odvahou a s citom pre spravodlivosť púšťajú do záchrannej akcie. "Je to silný symbol nádeje v beznádejných časoch. Ich zapojenie sa do odboja proti okupantom je o to silnejšie, že prichádza od nevinných bytostí, ktoré by s vojnou nemali mať nič spoločné," podčiarkol Sebechlebský.



Pilot Pierre bol pravdepodobne z francúzskej leteckej jednotky Normandie-Niemen, ktorá počas druhej svetovej vojny bojovala po boku Sovietskeho zväzu proti Nemecku na východnom fronte. "Pre deti z vidieka je stretnutie s Pierrom stretnutím s niečím neznámym a odlišným. Učia sa tak tolerancii, empatii a odvahe pomôcť človeku v núdzi bez ohľadu na jeho pôvod," približuje režisér film, ktorého scenár napísala Stránského dcéra Klára Formanová. Pôvodne mali na filme pracovať práve jej otec a režisér Sebechlebský. Stránský však v roku 2019 zomrel.



Tichá pošta vstupuje do kín v roku 80. výročia konca druhej svetovej vojny, podľa tvorcov prichádza v správnom čase. "Náš film je plný nádeje, vzájomnej lásky a je o tom, aké je dôležité myslieť na druhých. A to je dnes, pre deti i pre dospelých, mimoriadne aktuálne," poznamenala Formanová.



Slovensko-srbsko-český film prináša do kín distribučná spoločnosť CinemArt SK od 6. marca.