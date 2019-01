Video: Film Trhlina má za sebou najúspešnejší premiérový víkend slovenského filmu

Film: Trhlina

Bratislava 28. januára - Filmová novinka režiséra Petra Bebjaka, mysteriózny thriller Trhlina, si na svoje konto hneď po prvom víkende v kinách pripisuje historický úspech. "S návštevnosťou 83.266 divákov a tržbami 494.386 eur sa jej premiérový víkend stal najúspešnejším víkendom slovenského filmu v domácich kinách. V celkovom rebríčku otváracích víkendov v slovenských kinách patrí jej tržbám 5. miesto," TASR informoval Peter Gašparík z distribučnej spoločnosti Continental film s tým, že Trhlina sa zaradila tesne za také hity, akými sú Mimoni, Päťdesiat odtieňov sivej, Päťdesiat odtieňov slobody a Avengers: Nekonečná vojna.





Radosť z úspechu vyjadril režisér slovenského mysteriózneho thrilleru, ktorý je v kinodistribúcii od štvrtka 24. januára. "Pre filmára je dôležité, aby sa jeho film dostal k divákom a ak ich navyše zaujme, majú o čom premýšľať a čo odporúčať, môžeme byť len spokojní," uviedol Bebjak a dodal, že je to pre celý tím veľkou motiváciou do ďalšej práce. Trhlina pritom na vrchole rebríčka nahradila jeho vlastný film Čiara, ktorý v auguste 2017 prilákal do kín počas prvého distribučného víkendu 69.242 divákov (s tržbami 375.959 eur), celkovo ho v kinách videlo viac ako 330.000 ľudí.Príbeh filmovej adaptácie úspešnej knižnej predlohy Jozefa Kariku sleduje skupinu odvážlivcov, ktorá sa vyberie na výpravu do tajomných lesov pohoria Tribeč. Práve tam podľa viacerých zmienok desaťročia miznú ľudia. Mladík Igor (Matej Marušin) spolu s priateľkou Miou (Mária Bartalos), konšpirátorom Andrejom (Dávid Hartl) a tvrdým skeptikom Dávidom (Tomáš Maštalír) prenikajú čoraz hlbšie a odhaľujú skutočnosti, ktoré sú desivejšie než akákoľvek fantázia.

Režiséra Bebjaka podľa vlastných slov oslovila knižná predloha tým, že sa hrá s niečím reálnym a s niečím fiktívnym. "Necháva na divákovi a na jeho rozhodnutí, čomu viacej bude veriť - faktom alebo domnelej fikcii, alebo tomu, čo sa môže odohrávať v tom pohorí, alebo čo sa odohralo tým postavám," uviedol režisér v stredu pred bratislavskou premiérou filmu, ktorého protagonisti "sa stratili v živote, čase, priestore". "Ale možnože sa nestratili, možno je to celé len jeden veľký komplot," poznamenal s úsmevom Bebjak, ktorý má na konte tituly ako Marhuľový ostrov (2011), Čistič (2015) či oceňovanú Čiaru (2017).







Trhlina podľa jej režiséra nie je len film o miznutí ľudí v pohorí Tribeč v období od konca novembra do marca. "To je východisko, základná situácia, ktorá tomu dodáva mystiku. Je to medziľudský príbeh o dôvere, o tom, čoho sú ľudia schopní pre pár minút slávy," povedal pre TASR. V mysterióznom trileri sa predstavia Matej Marušin, Mária Bartalos Havranová, Dávid Hartl, Tomáš Maštalír, Juraj Loj, Tomáš Mischura, Martin Šalacha, Emanuel Hason, Ondrej Hraška, Jaroslav Mottl, Ela Lehotská. V malej úlohe sa objaví aj spisovateľ Jozef Karika.



Nezamestnaný absolvent vysokej školy Igor objaví záznamy výpovedí psychiatrického pacienta Waltera Fischera. Ten pred 70 rokmi záhadne zmizol v pohorí Tribeč, a keď sa po vyše dvoch mesiacoch rovnako záhadne objavil, mal na tele čudné popáleniny a zranenia. Bol dezorientovaný, nedokázal vysvetliť, čo sa mu stalo a už nikdy sa nespamätal. Igor pátra ďalej a s údivom zisťuje, že Fischerov prípad nie je ojedinelý. Zmienky o tajomnom miznutí ľudí v tomto pohorí siahajú hlboko do histórie. Hrôzostrašných prípadov pribúda. Igor s priateľkou Miou, konšpirátorom Andrejom a tvrdým skeptikom Dávidom prenikajú čoraz hlbšie a odhaľujú skutočnosti, ktoré sú oveľa desivejšie než akákoľvek fantázia. Vyberú sa na výpravu priamo do tribečských lesov, kde zažijú čosi, vymykajúce sa chápaniu. Spočiatku nevinné pátranie sa končí tragicky.



Snímku Trhlina prináša do kín od štvrtka 24. januára Continental film.