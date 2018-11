VIDEO: Flörschová po horovej nehode a 11-hodinovej operácii: Vrátim sa

Sophia Flörschová. Foto: www.sportbuzzer.de Foto: www.sportbuzzer.de

Hongkong 21. novembra (TASR) - Nemecká pilotka Formuly 3 Sophia Flörschová sa chce po ťažkej havárii a takmer pol dňa dlhej operácii krčnej chrbtice opäť vrátiť do motoristického športu.napísala na svojom oficiálnom profile na facebooku. Flörschová ďalej uviedla, že ešte pár dní musí zostať na pozorovaní v nemocnici v Macau. Poďakovala sa zdravotnému personálu ako i ľuďom, ktorí jej pomáhali priamo na mieste nehody.dodala.Sedemnásťročná pretekárka preletela počas nedeľňajšieho svetového finále so svojím monopostom po kolízii s vozidlom Japonca Šo Cuboia cez bariéru z pneumatík a cez pletivo nad hlavami traťových komisárov v rýchlosti takmer 280 km/h. Flörschová si zlomila siedmy krčný stavec. Nevykazovala žiadne príznaky paralýzy a nemala poškodenú miechu. Po nehode bola pri vedomí a komunikovala. Okrem nej previezli do nemocnice aj japonskú pretekárku, dvoch fotografov a traťového komisára. Kolíziu vyšetruje Medzinárodná automobilová federácia (FIA).Okruhu v Macau má povesť nebezpečnej trate. Vlani tam zomrel britský motocyklový pretekár Daniel Hegarty, keď nabúral do bariéry v "Rybárovej zákrute". V roku 2012 tam dva dni po sebe skonali portugalský motorkár Luis Carreira a hongkonský automobilový jazdec Phillip Yau. Informovala agentúra AFP.