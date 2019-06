Video+foto: Chára si pripísal asistenciu, ale štvrté finále NHL po zásahu pukom do tváre nedohral

Chcel byť aspoň na striedačke

Asistencia pri góle Charlieho Coyla

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

ST. LOUIS 4. júna (WebNoviny.sk) - Kapitán "medveďov" Zdeno Chára už druhýkrát počas finálovej série NHL nedohral zápas pre zranenie. Tentoraz ho zasiahol puk do tváre pri blokovaní strely súperovho útočníka Braydena Schenna v čase, keď z druhej tretiny stihli odohrať 3:07 min.Zakrvavený Chára ihneď zamieril na striedačku a na ľad sa už nevrátil. V tretej tretine sa síce so špeciálnym krytom na tvár objavil medzi spoluhráčmi, ale do súbojov na ľade nezasiahol."Necítil sa dobre a bolo mu odporúčané, aby sa nevrátil na ľad. Chcel však byť na striedačke pre svojich spoluhráčov. Momentálne neviem povedať, či nastúpi v piatom zápase finálovej série," uviedol tréner Bostonu Bruce Cassidy, cituje ho oficiálny portál NHL.Štyridsaťdvaročný Chára stihol odohrať 8:23 min a pripísal si aj asistenciu pri góle Charlieho Coyla v 14. min, ktorým hostia vyrovnali priebežne na 1:1.Celkovo Chára dvakrát vystrelil na bránku domácich a dve strely ich hráčov zablokoval. Skúsený obranca má v aktuálnom play-off na konte 5 bodov za 1 gól a 4 asistencie, celkovo v kariére zaokrúhlil počet asistencií vo vyraďovacej časti NHL na päťdesiat (17+50).Hokejisti Bostonu v pondelok na ľade "bluesmanov" nakoniec prehrali 2:4 a séria sa za stavu 2:2 sťahuje do TD Garden.