Video+foto: Nadal získal štvrtý titul na US Open, Medvedev v dramatickom finále nedovŕšil obrat z 0:2 na sety

9.9.2019 - Španielsky tenista Rafael Nadal po štvrtý raz v kariére ovládol US Open v New Yorku. Vo finále dvojhry mužov na záverečnom grandslamovom vrchole sezóny Nadal nasadený ako druhý zdolal turnajovú päťku Rusa Daniila Medvedeva 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Výnimočný zápas trval 4:49 h a Nadal v desiatom geme tretieho setu premenil tretí mečbal, prvý pri svojom podaní.



V mimoriadne dramatickom a aj nadpriemerne kvalitnom stretnutí obaja aktéri mali výrazne vyšší počet víťazných úderov ako nevynútených chýb. Nadal mal bilanciu pravdy 62-46, Medvedev 75-57. Víťaz využil 6 z 21 možností na brejk, zdolaný hráč mal túto štatistiku 5/15.

Víťazné grandslamové turnaje v podaní Rafaela Nadala (19) Australian Open 1 (2009)

Roland Garros 12 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019)

Wimbledon 2 (2008, 2010)

US Open 4 (2010, 2013, 2017, 2019)



Prehľad najúspešnejších hráčov na grandslamových turnajoch Roger Federer (Švaj.) 20 titulov

Rafael Nadal (Šp.) 19

Novak Djokovič (Srb.) 16

Pete Sampras (USA) 14

Roy Emerson (Aus.) 12

Rod Laver (USA) a Björn Borg (Švéd.) po 11

Bill Tilden (USA) 10



Fantastické finále

Medvedev vyskočil na štvrté miesto v rebríčku

Nadal vlani na US Open vypadol v semifinále

US Open - dvojhra mužov - finále

nedeľa





Rafael Nadal (Šp.-2) - Daniil Medvedev (Rus.-5) 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4



I.set



Nadal ako prvý prišiel o svoj servis v treťom geme, ale vo štvrtom si ho vzal naspäť. Medvedev predvádzal svoj typický variabilný tenis. Keď vyrovnal v prvom sete na 4:4, už v tej chvíli mal na konte viac získaných gemov ako pred mesiacom, keď vo finále v Montreale od Nadala utŕžil debakel 3:6, 0:6. Prvý set sa lámal napokon až v dvanástom geme. Španielsky ľavák sa pri podaní ruského súpera dostal k dvom setbalom a ten druhý premenil úspešným obhodením, na ktoré Rus pri sieti nezareagoval správne z bekhendovej strany - 7:5.



II. set



V druhom sete sa za stavu 2:1 pre Nadala hral veľmi dlhý gem pri podaní Medvedeva. Rus prehrával 0:40, Španiel mal neskôr aj výhodu, ale jeho súper bravúrne odvrátil všetky štyri brejkbaly. V šiestom geme však už mladý Rus kapituloval, keď nedokázal adekvátne odpovedať na skvelý return súpera pri brejkbale - 2:4. Nadal vzápätí pridal piaty víťazný gem a neskôr set dopodával na 6:3. Pri setbale Rusov obranný forhend skončil za základnou čiarou a Nadalova zaťatá päsť signalizovala vedenie 2:0 na sety.



III. set



V treťom dejstve bol Španiel "v laufe" a spočiatku jasne smeroval za ďalším grandslamovým titulom. V piatom geme parádnou defenzívou vycvičil súpera a výsledkom bol brejk na 3:2. Lenže Medvedev vzápätí odplatil rovnakým spôsobom: Dostal sa k trom brejkbalom, dva Nadal odvrátil brilantným volejmi pri sieti, ale pri treťom skončila loptička z jeho rakety tesne za základnou čiarou - 3:3. Deviaty gem tretieho setu priniesol zrejme najlepší tenis v zápase.



Nadal sa po výmene, ktorá zdvihla divákov zo sedadiel a obsahovala 28 úderov, dostal k brejkbalu. Vzápätí mal ešte jednu šancu ísť podávať na víťazstvo v zápase, ale nevyužil ju. Medvedev sa víťaznými údermi dostal na 5:4, Nadal kontroval na 5:5. Koncovka setu však patrila jeho súperovi. Za stavu 6:5 Medvedev pri podaní súpera predviedol spŕšku ofenzívnych úderov, ktorými úplne odzbrojil Nadala a vypracoval si tri setbaly. V poradí druhý premenil víťazným úderom z bekhendu - 7:5.



IV. set



Zápas dostal nečakaný náboj a Medvedev z toho profitoval. Nadal nezaostával, a tak sa hral výborný tenis. V piatom geme za stavu 2:2 Rus vymazal dva brejkbaly Španiela a až do stavu 5:4 si obaja hráči držali podanie. Potom však Nadal neuniesol tlak a pri svojom podaní povolil súperovi brejkbal a zároveň setbal. Medvedev proti Nadalovmu ľaváckemu servisu von z kurtu vytiahol víťazný bekhendový return a po čiare a po takmer štyroch hodinách hry vyrovnal stav setov na 2:2.



V. set



V piatom sete sa už muselo rozhodnúť a spočiatku to vyzeralo, že posilnený Medvedev bude proti čoraz viac unavenému Nadalovi diktovať tempo. Vyhral úvodný gem a v tom druhom mal tri možnosti ísť do brejku na 2:0. Nadal to aj so šťastím ustál, keď preukázal svoju značkovú vlastnosť - neochvejnú bojovnosť.



V piatom geme viedol Rus pri svojom servise 40:0, lenže nedopodával to do stavu 3:2. Stačilo niekoľko chýb z bekhendu a Nadal sa dostal do výhody. Premenil ju nabiehaným víťazným bekhendom. Vzápätí španielsky tenisový "gladiátor" podržal svoj servis a zvýšil na 4:2. Medvedeva to naoko zlomilo. V nasledujúcom geme síce viedol 30:0, ale množiace sa chyby z jeho rakety mali za následok ďalší obrat a brejk na 2:5.



Rus mal aj smolu, keď mu Španiel uštedril defenzívny return na základnú čiaru a keď ho s vypätím síl dobehol, Nadal ľahko získal fiftín stopbalom. Zdalo sa, že všetko je jasné, ale nebolo. Španielsky tenista pri svojom podaní vyprodukoval dve netypycky pre neho ľahké chyby. A keď mu ešte empajrový rozhodca pre naťahovanie času vzal prvé podanie, nasledovala dvojchyba, a zníženie Medvedeva na 3:5.



Koniec neprišiel ani v deviatom geme, hoci sa Nadal na príjme dostal k dvom mečbalom. Prvý jeho súper vymazal víťazným bekhendom po čiare a druhý esom. Za stavu 5:4 Nadal druhýkrát podával na víťazstvo a tentoraz to aj s trochou šťastia zvládol. Súpera síce pustil k ešte jednému brejkbalu, ale vymazal ho a v rozhodujúcej chvíli pri mečbale číslo 3 si pomohol kvalitným podaním. Loptička z Medvedevovej rakety vzápätí pristála za základnou čiarou a Nadal sa zvalil horeznačky na dvorec na znak veľkého triumfu.

Spočiatku to vyzeralo na to, že konfrontácia Medvedevovej hernej variability a Nadalovej skvelej defenzívy sa pod svetlami na zaplnenom Štadióne Arthura Ashea skončí napohľad jasným triumfom Španiela.Nadal vyhral prvé dva sety 7:5 a 6:3 a v treťom viedol 3:2 s brejkom. Potom sa však Medvedev zbavil aj posledných zvyškov rešpektu voči velikánovi svetového tenisu a nadýchol sa k obratu, ktorý takmer dovŕšil. V piatom sete síce Nadal viedol 5:2, ale napokon rozhodlo o jeho tesnom triumfe len pár loptičiek.Tridsaťtriročný Nadal sa v piatom newyorskom finále dočkal štvrtého titulu a celkovo v 27. súboji o prvenstvo na grandslamovom podujatí si pripísal devätnásty celkový triumf. Španielsky bojovník sa už len na zisk jedného titulu priblížil Švajčiarovi Rogerovi Federerovi, ktorý je s 20 víťaznými turnaji tzv. veľkej štvorky lídrom historického rebríčka úspešnosti.US Open (finále): Rafael Nadal – Daniil Medvedev (fotografie)"Bolo to fantastické finále. Mal som pocit, že to mám pod kontrolou, ale... Najprv chcem zablahoželať Daniilovi, ktorý má za sebou také úspešné leto na tvrdých povrchoch, aké si ani nepamätám. Aj dnes bojoval do úmoru, zmenil svoju hru natoľko, že to takmer celé otočil vo svoj prospech. Samozrejme, ďakujem všetkým fanúšikom za podporu, boli fantastickí, dodávali mi veľa energie. Viac energie ako v New Yorku asi nie je nikde inde na svete. Toto víťazstvo je pre mňa veľmi dôležité a najmä to, že som to dotiahol v piatom sete. Nervozita bola obrovská, bolo to šialené, emocionálne, nikdy na to nezabudnem," skonštatoval Rafael Nadal v prvom televíznom rozhovore ešte pred prevzatím víťazného pohára.Pre 23-ročného Medvedeva to bola v New Yorku kariérna premiéra v rozhodujúcom súboji o titul na grandslamovom podujatí. Obaja finalisti sa stretli nedávno vo finále podujatia prestížnej série ATP Masters 1000 v kanadskom Montreale, kde Nadal presvedčivo zvíťazil 6:3, 6:0.Medvedev v ostatných týždňoch ako raketa vyletel na tenisové nebo. Na štyroch veľkých zámorských turnajoch na tvrdom povrchu zakaždým postúpil do finále, nazbieral 20 víťazstiev a ovládol turnaj ATP Masters 1000 v Cincinnati. Ešte v januári mu v rebríčku ATP patrila 19. priečka, aktuálne je už v jeho "online" podobe na štvrtej pozícii.Aj po finále US Open platí, že Medvedev ako jediný hráč v tomto roku dosiahol hranicu 50 víťazných zápasov, Nadal sa mu však priblížil už na tri víťazné duely. Španiel zostal druhý v rebríčku ATP pre nasadzovanie, ale v tohtoročnom renkingu jasne vedie pred Novakom Djokovičom a stále má šancu stať sa koncoročnou jednotkou."Najprv chcem zagratulovať Rafovi k 19. grandslamovému titulu, čo je absolútne šialené. Keď som videl na obrazovke všetky tie jeho tituly, zamyslel som sa nad tým, čo by ukazovali, keby som vyhral ja. Neviem, čo som zmenil po druhom sete. Myslel som si, že po ďalších 20 minútach bude koniec a v duchu som sa už pripravoval na to, čo poviem... Ale bojoval som o každý fiftín a zrazu to išlo. Nakoniec som to nedotiahol, ale bolo sa na čo pozerať. Na tento zápas nikdy nezabudnem. Hral som na najväčšom štadióne na svete, po treťom sete ma ľudia začali tlačiť a musím sa im poďakovať za obrovskú podporu. Predtým na mňa ľudia v New Yorku bučali, ale mali na to svoj dôvod. Som tiež len človek, bola to moja chyba, čo som povedal na začiatku turnaja," uviedol Daniil Medvedev počas slávnostnej ceremónie ešte na dvorci.Energický Španiel v tomto roku okrem US Open vyhral aj Roland Garros, bol vo finále Australian Open a tiež v semifinále Wimbledonu.Štatistiky tvrdia, že v rokoch, keď Nadal v predchádzajúcich rokoch ovládol US Open (2010, 2013, 2017), bol na konci sezóny zakaždým svetová jednotka. Pred rokom sa energický ľavák z Malorky tiež hotoval ovládnuť newyorský turnaj vo Flushing Meadows, ale v semifinále proti Argentínčanovi Juanovi Martínovi del Potrovi ho stoplo zranenie kolena.Istý čas trvalo, kým sa potom dal zdravotne dokopy. "Veľa to pre mňa znamená, že som naspäť na tomto mieste a s touto úrovňou tenisu. Najmä po tom, čo som na začiatku sezóny mal niekoľko náročných momentov," skonštatoval Nadal ešte pred tohtoročným finále.