Video+foto: Otec počas svadobného dňa svojej dcéry vyhodil do vzduchu vlastný dom

15.9.2019 (Webnoviny.sk) - V americkom meste Edgewood v štáte Pennsylvania muž vyhodil do vzduchu vlastný dom počas svadobného dňa svojej dcéry.Tamojšie úrady uviedli, že majiteľ krátko pred explóziou a následným požiarom stál pred domom, no niekoľko hodín nemohli nájsť jeho telo, čo sa im napokon podarilo.Podľa doterajších informácií spáchal samovraždu, pričom v suteréne odpojil plynové potrubie. Rodina bola v tom čase na svadbe.Polícia prezradila, že v dome už bola aj v minulosti, pričom riešila "domáci konflikt spojený so psychickou poruchou". Bližšie detaily však neprezradili.Požiar poškodil aj vedľajší dom, ktorý len nedávno predali a do ktorého sa čoskoro plánovala nasťahovať nová rodina.