Video: G. Clooneyho a B. Pitta spojila akčná komédia Vlci

Vlci je názov novej akčnej komédie, ktorá spojila megahviezdy Georga Clooneyho a Brada Pitta. Herci, ktorí sa stretli na pľaci v zohratej lupičskej partii Dannyho Oceana, sa v novom počine od Jona Wattsa, režiséra filmovej série Spider-Man, predstavia ako dvaja osamelí vlci - čističi. Ide o elitných čističov, ktorí upratujú miesta činu a iných nehôd výhradne ako vlci samotári.





Clooney hrá profesionálneho "čističa" najatého na utajenie zločinu, ktorý siaha na vysokopostavené miesta. Keď sa však objaví druhý "čistič" v Pittovom podaní, obaja "vlci samotári" sú napriek svoje veľkej frustrácii nútení spolupracovať."Každý z nich je presvedčený, že je vo svojom fachu najlepší a pracujú zásadne sami. No teraz sa musia naučiť rýchlo spolupracovať, aby ochránili pôvodne mŕtveho svedka, a zároveň sami neskončili vo vreci na mŕtvoly," približuje snímku distribučná spoločnosť Itafilm. Nový počin amerického scenáristu a režiséra Jona Wattsa uvedie do slovenských kín 19. septembra v pôvodnom znení so slovenskými titulkami.Distribučná spoločnosť dodáva, že Brad Pitt a George Clooney sa na filme podieľajú aj producentsky. Spolu s nimi uvidia diváci vo filmovej novinke aj Amy Ryan (Kancel, Iba vraždy v budove), Austina Abramsa (Eufória) a Poornu Jagannathan.