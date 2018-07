VIDEO: Grape festival bude aj tento rok vypredaný

Na archívnej snímke účastníci festivalu Grape. Foto: TASR/Martin Palkovič Na archívnej snímke účastníci festivalu Grape. Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 27. júla (TASR) – Aj tento rok, štvrtýkrát po sebe, sa vypredali všetky vstupenky na piešťanský festival Grape ešte pred jeho začiatkom. Lístky na deviaty ročník sa vypredali rekordne rýchlo, už 16 dní pred začiatkom festivalu. TASR o tom informovala Denisa Chylová z press tímu Grape festival."Festival prináša aj zopár noviniek pre svojich návštevníkov. Vznikol nový open air tanečný stage v tvare majáka, ktorý bude zabávať ľudí od začiatku festivalu až do jeho konca prakticky bez prestávky. Pribudol jeden nový vstup, a to do stanového mestečka, aby mali ľudia plynulejší príchod a nemuseli čakať dlho pri hlavnej bráne,” dodala Chylová. Stanové mestečko otvoria v piatok (10.8.) už o 9.00 h, brány areálu sa otvoria o 12.00 h.Na Grape nebude chýbať umenie, v areáli vyrastie záhrada z veľkoformátových zrkadlových obrazov, ktorú inštaluje výtvarník Matej Krén. Aj tento rok bude piešťanský festival ekologický, jedlo bude podávané iba v kompostovateľnom riade a poháre budú vratné alebo recyklovateľné.Na multižánrovom festivale vystúpi vyše 80 interpretov, z toho 26 zo zahraničia. Najväčšími hviezdami budú zahraniční hostia alt-J, Kodaline, Nick Murphy fka Chet Faker, Wilkinson, Lamb, Jungle, Wolf Alice, Modeselektor, Noisia alebo Oh Wonder. Z Čiech prídu osláviť 30 rokov fungovania Tata Bojs a Slovensko zastúpia skupiny ako Para, Trosky, Billy Barman, Fallgrapp či Chiki Liki Tu-A.