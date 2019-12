Video: Hamšík sa oficiálne rozlúčil s Neapolom, diváci mu pripravili ovácie

Na snímke kapitán slovenských futbalistov Marek Hamšík. Foto: TASR - Martin Baumann Na snímke kapitán slovenských futbalistov Marek Hamšík. Foto: TASR - Martin Baumann

Neapol 11. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Marek Hamšík sa v utorok oficiálne rozlúčil s klubom, v ktorom strávil dvanásť rokov. Rozlúčku s SSC Neapol a jeho fanúšikmi absolvoval v prestávke pred druhým polčasom zápasu Ligy majstrov Neapol – Genk (4:0).





Hamšíka privítali neapolskí diváci s veľkými ováciami. "Neapol je môj druhý domov. Keď som videl obrázky na svetelnej tabuli, tak sa moje srdce zachvelo radosťou. Vďaka za skvelé roky," povedal slovenský reprezentant na štadióne San Paolo. Fanúšikovia po jeho slovách spievali chorály venované Hamšíkovi: "Olé olé, Marek Marek."Hamšík prežíval celú udalosť veľmi emotívne. "Bolo to krásne, emócie boli silné, slzičky v očiach. Vypli svetlá a pustili moje dvojminútové video, v ktorom ukazovali moje góly v Neapole. Potom som išiel na ihrisko, kde mi môj prvý neapolský tréner, Edy Reja odovzdal dres. Nakoniec som išiel do stredu ihriska pozdraviť divákov. Boli to nádherné, nezabudnuteľné, emočné chvíle," uviedol Hamšík na svojom oficiálnom webe.