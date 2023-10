Video: Historická dráma Muž, ktorý stál v ceste má premiéru v Bratislave

K okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy, ktorá sa začala v noci z 20. na 21. augusta 1968, sa vracia film Muž, ktorý stál v ceste. Historickú drámu, nakrútenú na základe skutočných udalostí, premiérujú tvorcovia a herci v utorok v Bratislave. Do kín vstúpi 12. októbra.



Film divákom priblíži lekára a politika Františka Kriegela, ktorý bol na začiatku okupácie zatknutý a unesený spoločne s hlavnými predstaviteľmi KSČ (Alexander Dubček, Oldřich Černík, Josef Smrkovský, Josef Špaček, Bohumil Šimon). Bol jediným československým politikom, ktorý sa v zajatí aj pod hrozbou likvidácie postavil najvyššiemu predstaviteľovi Sovietskeho zväzu Leonidovi Iľjičovi Brežnevovi a nepodpísal Moskovský protokol, dokument, ktorý znamenal súhlas s okupáciou ČSSR.



"Scenár je pomerne verný, najali sme historika, ktorý sa špecializoval na Gustáva Husáka, dokonca sme ho vyslali do moskovských archívov, písaniu scenára predchádzali bohaté rešerše," komentoval pre TASR producent Miloslav Šmídmajer scenár, ktorého autorom je Ivan Fíla. Producent potvrdil, že hlavným predstaviteľom Františka Kriegela bol pre tvorcov filmu od začiatku český herec Tomáš Töpfer. "Najali sme luxusného maskéra René Stejskala. Našou požiadavkou bolo, aby sme nemuseli robiť také tie štvorhodinové silikónové masky a on nám potvrdil, že Tomáš Töpfer aj fyziognómiou zodpovedá Kriegelovi, stačilo vyholiť vlasy a bol to on."

Nový film režiséra Petra Nikolaeva (Báječná léta pod psa, Kousek nebe, Lidice) nerozpráva len príbeh politika, ktorý odmietol podpísať dokument, deklarujúci súhlas s okupáciou Československa. "Každý z nás, potom hlavne politici sa často dostávajú do situácie, kedy sa rozhodujú medzi tým, či zvolia vlastný prospech alebo morálne hľadisko. Je veľmi dôležité, aby každý z nás zvolil morálku a nie vlastné pohodlie, a to je posolstvo tohto filmu, ktoré bude aktuálne vždy," myslí si Šmídmajer a snímku zvlášť odporúča mladým divákom. "Pre mládež v Česku aj na Slovensku je dôležité poznať vlastné dejiny, aby sa chyby neopakovali," podčiarkol producent filmu, v ktorom si zahrali aj slovenskí herci.



Muž, ktorý stál v ceste je posledným filmom Daniela Heribana, ktorý v ňom hrá Alexandra Dubčeka. Gustáva Husáka stvárňuje Adrian Jastraban, Jaroslav Mendel si zahral Vasila Biľaka a v úlohe Rivy Kriegelovej, manželky hlavné hrdinu, uvidia diváci Zuzanu Mauréry. "Musím urobiť veľkú poklonu slovenským hercom, pretože napríklad to, čo zahrala Zuzana Mauréry, je famózne, dlho som nevidel tak skvelý ženský herecký výkon," uzavrel Šmídmajer.