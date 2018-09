VIDEO: Igor Timko, líder skupiny No Name, oslavuje 40. narodeniny

Na archívnej snímke spevák skupiny No Name Igor Timko. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) – Igor Timko, líder známej a populárnej skupiny No Name, oslavuje 40. narodeniny. Košický rodák (*5.9.1978), spevák a skladateľ, stál v auguste 1996 pri zrode skupiny No Name. Pôvodne začínali ako štvorčlenná zostava, traja bratia Roman, Igor, Ivan Timkovci a Vilo Gutray. Ešte v roku 1996 vyhrali 12. ročník autorskej súťaže Rádia Regina Košický zlatý poklad s piesňou Môj kamoš, autorom hudby aj textu bol Igor Timko, vtedy ešte študent piateho ročníka hudobno-dramatického odboru na košickom konzervatóriu.V októbri 1998 vydali debutový album No Name. V máji 2000 vydali druhý album Počkám si na zázrak s hitmi Ty a Tvoja sestra, Žily, Ďakujem že si aj Počkám si na zázrak. Dostal cenu Aurel ako najlepší album a Žily ako najlepšia skladba. V októbri 2001 vydali tretí album Oslávme si život, z ktorého sú hity Nie alebo áno a Večnosť. V ankete Slávik za rok 2002 získali druhé miesto. V októbri 2003 vydali štvrtý album Slová do tmy s hitmi Lekná, Prvá, Zatancuj si so mnou a Hľadám, pričom predaj prevýšil hranicu 45.000 kusov. V Slávikovi za rok 2003 boli opäť na 2. mieste. V septembri 2005 vydali piaty album s názvom Čím to je, z neho sú hity Starosta a Čím to je. Aj ten bol úspešný a predaj prevýšil sumu 35.000 kusov. V októbri 2006 vydali DVD a CD Live In Prague.V apríli 2008 vyšiel ich šiesty album V rovnováhe a v októbri 2009 hitová dvojkompilácia Best Of No Name. Na nej je aj spoločný hit so skupinou Chinaski Ná, ná, náá. V novembri 2010 vyšlo DVD pod názvom No Name V rovnováhe Tour. V októbri 2011 vydali siedmu štúdiovku s názvom Nový album a v novembri 2012 kompilačné 2CD Love Songs. Vo februári 2014 vyšlo CD+DVD G2 Acoustic Stage. V ankete Slávik 2008 skončili tretí, v roku 2009 na štvrtom, v roku 2010 na šiestom, 2011 na piatom a 2012 opäť na šiestom mieste.V Českej republike vyhrali prvý ročník kategórie Slávici bez hraníc 2008 o najobľúbenejšieho slovenského interpreta v Českej republike. Za roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 aj 2017 si prvenstvo v českom Slávikovi zopakovali a táto kategória nepozná iné meno. V októbri 2015 vydali nový štúdiový album S láskou. Ten získal cenu SOZA za najpredávanejší zvukový nosič za rok 2015.Igor Timko ako líder kapely si prevzal 30. januára 2017 ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii rock, pop, jazz. Popri muzikantskej dráhe vyučuje spev na Konzervatóriu v Košiciach. S manželkou Silviou majú dve deti, syna Jakuba a dcéru Ivanku. V máji 2018 dostali No Name Cenu mesta Košice za prínos k popularizácii mesta.