Video: Jeden z najlepších DJ – ov sveta sa vracia na Slovensko. Paul Kalkbrenner zahrá koncert pre Bratislavu!

Najlepší elektronický koncert roka 2019 sa odohrá v Refinery Gallery a vy musíte byť pri tom!

Paul sa pohybuje na undergroundovej scénu už od mladého veku, kedy ako 16 – ročný hrával po lokálnych berlínskych kluboch. Okrem hudby sa venuje aj produkcii a herectvu. Ako sám vraví, Berlín je mesto neustálych premien a snov. Lásku k rodnému Berlínu najlepšie zosobnil v kultovom filme z roku 2008 Berlin Calling (2008), v ktorom stvárnil hlavnú rolu.

Albumy Zeit (2001), Superimpose (2001), Self (2004), Maximalive (2005), Reworks (2006), Keule (2006), Icke Wieder (2011) a soundtrack k spomenutej snímke Berlin Calling zastrešil Paul aj producentsky.

V roku 2015 sa DJ vyznamenal vydaním trilógie, ktorá nesie názov Floriánová. Trilógia mala byť warm-upom albumu s názvom ,,7” , ktorý bol vydaný 7. augusta 2015. Epizódy Floriánovej trilógie vysvetľujú, ako sa Florián snaží dostať techno naspäť do Ameriky, tam, kde všetko začalo.

Najnovší, ôsmy album s názvom ,,Part Of Life” vyšiel desať rokov po platinovom predaji jeho LP s názvom Berlin Calling a je rovnako dôležitý a nosný pre umelca. Odzrkadľuje sa v ňom jeho posledné desať ročné obdobie plné hrania pred neustále rastúcim publikom. ,,Part Of Life” nasleduje hneď po trilógii ,,Back To The Future” (2016), ktorá zaznamenáva príchod techno hudby do Berlína koncom 80. tych rokov.

Ablum je význačný tým, že je dotvorený spolu s Paulovým strýkom, Paulom Eislerom, ktorý dodáva ďalší pohľad na umelca a jeho tvorbu. Určite si nenechajte ujsť príležitosť vypočuť si tento elektronický hudobný zážitok naživo, 7. marca 2019 v Refinery Gallery.