Video: Jedna z najvzácnejších opíc na svete sa narodila v českej ZOO

PRAHA 1. júla - Jedna z najvzácnejších opíc na svete sa narodila v Zoologickej záhrade Chleby v Stredočeskom kraji. Opice langur duk patria k ohrozeným druhom, ich chov je veľmi náročný. Mláďa vyzerá zdravo a má sa čulo k svetu.„Svoje prvé mláďa porodila päťročná samica Yai, ktorá do ZOO Chleby pricestovala pred takmer dvoma rokmi spolu so samcom Thua Noi, otcom mláďaťa, a samicou Ding,“ uviedla chlebská zoo.Niekoľkodňové mláďa je veľké a vyzerá zdravo. Drží sa pri svojej matke a podľa zoo je dobrým znamením to, že je aktívne a pije mlieko. Zatiaľ chovatelia nevedia, či ide o samičku alebo samčeka, však už samotné narodenia je veľkým chovateľským úspechom.„Aj napriek vydarenému štartu do života čakajú mláďa náročnejšie dni a týždne. Minimálne prvý polrok života je kritický. Napriek tomu pevne veríme, že sa ho podarí úspešne odchovať,“ dodáva zoo.Chov opíc langur duk je zložitý, stredočeská zoo napríklad musí dovážať lístie z Laosu a Vietnamu. Chlebská skupina je najväčšou a zároveň jedinou skupinou týchto opíc mimo Ázie. V neázijských záhradách žije len jedna samica v zoo vo Filadelfii a jeden samec v Kolíne nad Rýnom, informuje český spravodajský portál iDNES.cz