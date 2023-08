Video: Kali a Lenka Piešová prichádzajú s letnou novinkou Leto celý rok

Leto celý rok je názov hudobnej novinky, ktorá je výsledkom spolupráce rapera Kaliho a speváčky Lenky Piešovej, sestry víťazky SuperStar Barbory Piešovej. Pieseň sprevádza videoklip z dielne režiséra hudobných klipov Michala Memtudu.





"Mal som pripravenú takúto hudbu a chcel som do duetu niekoho úplne nového. A tak som objavil Lenku. Pozrel som si nejaké videá, dali sme si stretko, zapôsobila na mňa super a myslím, že sme si sadli," približuje Kali spoluprácu s Lenkou. "Vedel som síce, že nerobí takéto skladby, ale bol som zvedavý, čo na to povie a či do toho pôjde. A ona došla s takým textom, že waw a celé to vypálilo super," dodáva raper.Klip k skladbe nakrúcali v najväčšom akvaparku na Slovensku, kde našiel produkčný tím viacero bazénov a atrakcií, ale aj fanúšikov. Nakrúcal sa v júni počas bežnej prevádzky vodného parku. Zúčastnilo sa na ňom vyše 1000 návštevníkov. "Vždy som chcela spraviť nejakú spoluprácu alebo duet s raperom. Myslím, že song aj klip vyšli perfektne, v štúdiu aj pri nahrávaní klipu to bola poriadna zábava, čo je vo výsledku počuť a vidieť. A to sme chceli - letný hit so všetkým, čo k tomu patrí," uzatvára Lenka Piešová.