Video: Kapelu Scorpions privítal zaplnený zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave

Bratislava 21. novembra – Nemecká rocková kapela Scorpions je na cestách. Za fanúšikmi sa vybrala v rámci turné Crazy World Tour, ktoré začala už 6. júna 2017 vo francúzskom Montbeliard. Členovia kapely si naplánovali 132 koncertov a cestovanie ukončia v marci budúceho roka vystúpením v Singapure. Slovensko majú radi a preto v rámci európskej časti neobišli ani Bratislavu.



Zaplnený zimný štadión Ondreja Nepelu privítal v stredu večer (20. 11.) kapelu mohutným aplauzom a pokrikom ako starých známych. Odpoveď z pódia prišla hneď v prvej skladbe Going Out With a Bang z ostatného albumu Return to Forever, ktorý Scorpions vydali vo februári 2015.



Dobrý večer, ako sa máte, pozdravil fanúšikov spevák Klaus Meine a tí boli od tejto chvíle jeho počas celého koncertu. Nasledovali piesne Make It Real a The Zoo, obe z albumu Animal Magnetism, vydaného v marci 1980. Pri orchestrálke Coast to Coast sa predviedli obaja gitaristi kapely.



Nasledovalo medley (mix skrátených verzií) zo 70. rokov, zostavené zo skladieb Top of the Bill, Steamrock Fever, Speedy's Coming a Catch Your Train. Ďalšími skladbami v playliste stredajšieho koncertu boli We Built This House z albumu Return to Forever, Delicate Dance, dva megahity Send Me an Angel v akustickej verzii a najväčší hit Wind of Change, pri ktorých sa k spevu pridalo aj hľadisko.



Po Tease Me Please Me nasledovalo sólo na bicie, kde sa previedol bubeník Mikkey Dee, pričom jeho pódium zdvihli mechanizmy do výšky dobrých päť metrov. V závere zazneli skladby Blackout a Big City Nights z albumu Love at First Sting z marca 1984. Po takej nádielke hudby sa nedá odísť bez prídavku. Fanúšikovia si vytlieskali dva - Still Loving You a Rock You Like a Hurricane. Oba sú z albumu Love at First Sting.



Bolo čo počúvať aj čo pozerať. Dvojstupňové pódium s veľkým mólom do hľadiska, zadná a dve bočné led obrazovky, na ktorých sa pri skladbe Make it Real objavila aj slovenská zástava, elegantné svetelné efekty, ktoré sa obišli bez pyrotechniky. Gitaristi hádzali divákom trsátka po každej skladbe, Klaus Meine k tomu pridal bubenícke paličky, ktorými potešil viacerých fanúšikov.



Gitarista Rudolf Schenker je v skupine jediný od jej založenia v roku 1965. Spevák a rytmický gitarista Klaus Meine prišiel v roku 1969. K týmto dvom matadorom, dnes sedemdesiatnikom, patria gitarista Matthias Jabs, ktorý prišiel v roku 1978. Basgitarista Pawel Maciwoda je v kapele od roku 2003 a bubeník Mikkey Dee od roku 2016.





Hardrockovú formáciu Scorpions založili bratia Michael a Rudolf Schenkerovci v roku 1965 v nemeckom Hannoveri. Začínali s prevzatými skladbami a v roku 1972 vydali prvú LP platňu s názvom Action, ktorá vyšla neskôr v reedícii pod názvom Lomesome Crow. Po vydaní tohto albumu hrali Scorpions ako predkapela britskej skupiny UFO.





Scorpions sú úspešní v Európe od 80. rokov 20. storočia. Albumom Blackout, vydanom v apríli 1982, dosiahli úspech aj v Spojených štátoch. V roku 1989 vystupovali na hudobnom festivale v Moskve a prijal ich aj prezident Michail Gorbačov. V novembri 1990 vydali album Crazy World, na ktorom boli hity Wind Of Change a Send Me An Angel. Na svojom konte majú 18 štúdiových albumov. Ten najnovší Return To Forever vyšiel vo februári 2015. K diskografii patrí aj viac ako 30 live a kompilačných albumov, ktorých predaj sa blíži k číslu 100 miliónov nosičov.



Bratislavský koncert bol už ich piatym vystúpením na Slovensku. Predtým koncertovali 16. júna 2007 na štadióne Artmedie v Bratislave, 23. apríla 2009 v Košiciach, 4. júna 2011 opäť v Bratislave a 2. marca 2016 opäť v Košiciach v rámci turné pri príležitosti 50. výročia založenia skupiny. Vystúpením v slovenskej metropole skončili tohtoročnú časť turné. Pokračovať budú 19. februára 2020 koncertom v austrálskom Melbourne.