Video: Karmen Pál-Baláž prezrádza v novej skladbe svoje najväčšie obavy. Prečo sa cíti byť PRIPÚTANÁ?

Novinka PRIPÚTANÁ je pre ňu špeciálna hneď z niekoľkých dôvodov, pričom odkrýva v nej i doposiaľ najväčšiu časť zo svojho súkromia.

Ťažšie chvíle v osobnom aj v pracovnom živote, ktoré sa obvykle spájajú s rôznymi dilemami, ráznymi rozhodnutiami a odhodlaniami, sa nevyhli ani speváčke Karmen Pál-Baláž. V jej prípade boli nahromadené impulzy také silné, až vyústili do novej skladby Pripútaná. Tú rodáčka z Rožňavy predstavuje verejnosti práve v týchto dňoch. Viac o nej prezrádza ona sama. „Nie, nejde o love song, ako by sa mohlo zdať. Pripútaná je o mne a o mojej ceste. Je o tom, ako veľmi ma srdce ťahá vykročiť, vybočiť z vychodených ciest a pohnúť sa za mojimi snami. Avšak, sama sebe málo verím, takže ma to doslova brzdí, pripúta k zemi a nepustí ďalej,“ vraví úprimne. Zároveň netají, že pieseň je pre ňu obzvlášť cenná aj z dôvodu, že ju ako umelkyňu opäť posunula o kúsok vpred. „Táto skladba je pre mňa veľký krok, prvý raz som totiž autorkou textu aj hudby, čo je pre mňa celkom nová skúsenosť,“ teší sa mladučká speváčka.

Inšpirovala ju príroda

„Keď som si začala túto pesničku prvýkrát brnkať na gitare a vymýšľať text, nedokázala som si ani len predstaviť, že by z toho raz mohol byť singel. No veľmi som o tom snívala. Prvé nápady k textu som dostala pri večernej prechádzke v lese. Prvky z prírody sú súčasťou textu, rovnako ako aj môjho života. Spočiatku to boli skôr krátke myšlienky, nemyslela som hneď na to, že z toho bude text k pesničke,“ zamýšľa sa nad detailmi, ktoré súvisia s tvorbou piesne Pripútaná charizmatická Karmen, a zároveň dodáva: „Aj touto skladbou sa dostávam bližšie k tomu, aby som si viac verila. Je to pre mňa splnený sen. Verím, že sa s jej nosnou myšlienkou stotožní viacero ľudí.“

Karmen Pál-Baláž – Pripútaná:

Nezabúda ani na fanúšikov z Maďarska

Karmen Pál-Baláž netají, že na hudbe ju najviac fascinuje pocit voľnosti, ktorý pri tvorbe a spievaní prežíva naplno. Je takisto známa svojou tvárnosťou a schopnosťou pretaviť do zaujímavého zvuku zdanlivo nespojiteľné. Jej farba hlasu spôsobuje ľuďom zimomriavky a nie nadarmo býva mnohými označovaná ako slovenská Alicia Keys.

Aj pri finalizácii skladby Pripútaná vsadila na istotu a potvrdila status absolútnej profesionálky. „Producentom skladby je Adam Ilyas Kuruc, jemu vďačím za to, že Pripútaná je na svete v tejto podobe. Som vďačná, že ho moje jednoduché demo oslovilo, šiel do toho so mnou a spoločne sme sa dostali k výslednému zneniu skladby. O mix a master sa postaral - z Maďarska známe meno v hudobnom svete, Szabó Zoltán. Gitary mi nahrával Peter Zajaček,“ upresňuje mená dôležitých spolupracovníkov Karmen. Niet pochýb, že i to prispelo k výpovednej hodnote piesne, ktorá má už teraz potenciál stať sa veľkým hitom, navyše s poriadnou dávkou emócií. Ku skladbe Pripútaná je už pripravená aj maďarská verzia, ktorá bude čoskoro zverejnená spolu s videoklipom.

Nakrúcanie pri mori

K pútavej piesni patrí tiež rovnako prepracovaný vizuál. O krásny videoklip z Kanárskych ostrovov sa postaral Ondrej Kudyn, režisér a kameraman, s ktorým Karmen v minulosti spolupracovala pri skladbe Púšťam Ťa. „Klip sme natočili behom dvoch dní ešte v novembri minulého roka. Súčasťou natáčania bola aj fotografka Eva Tóbisz, ktorá okrem toho, že zdokumentovala celé natáčanie klipu, bola mi tiež oporou a pomocnou rukou. Málokto by sa nechal nahovoriť na také šialenstvo, cestovať tisíce kilometrov kvôli točeniu klipu, no spoločne sme to zvládli nad moje očakávania, bola to úžasná skúsenosť,“ usmieva sa dnes pri tejto spomienke Karmen.

„Samotný videoklip má symbolizovať to nesmelé, smutnejšie ja, kde veľmi chcem, ale neviem sa pohnúť ďalej, a to v kontraste s mojou slobodnou stranou, ktorá sa už viac nebojí kráčať smerom, ktorým ma srdce ťahá,“ prezrádza hlavnú ideu klipu dvadsaťpäťročná umelkyňa.

Nebáť sa žiť

„Všetci ideme životom vlastnou cestou a píšeme si svoj príbeh. Každá cesta má ale rôzne, samozrejme aj temné zákutia, tá moja nevynímajúc. No sú to práve vízie a túžby, ktoré nám pomáhajú vytrvať až do konca. Prajem každému jednému z vás odvahu. Kráčajte ďalej životom za svojimi snami, a to aj napriek prekážkam či pocitu, ktorý vás - no vedzte, že len zdanlivo, zväzuje...,“ uzatvára Karmen.