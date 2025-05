Video: Katarína Knechtová predstavila novinku Hľadanie

Poznávať seba je najťažšia výprava, uvádza Katarína Knechtová hlavnú myšlienku svojej novej piesne Hľadanie. Speváčka, skladateľka, textárka, klaviristka a gitaristka je autorkou hudby aj textu nového singla. 24hod.sk informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Text piesne je inšpirovaný mojou nedávnou cestou, ktorú som absolvovala peši z Francúzska do Španielska do Santiago de Compostela a bola dlhá 800 kilometrov. Sú dni, keď kráčame rovno, a sú aj také, keď sa točíme v kruhu. Ale aj to blúdenie niečo ukazuje, možno práve to, že niet lepšej cesty než tej, ktorá vedie dovnútra. Poznávať seba, je najťažšia výprava. A to je hlavnou myšlienkou mojej novej piesne Hľadanie,“ hovorí speváčka.



Na novinke spolupracovala Knechtová s členom skupiny Depeche Mode Christianom Eignerom, ktorý je producentom skladby. Je to už ich niekoľká spolupráca v poradí. Christian produkoval Katkin zvukovo nadčasový album Tajomstvá a na albume Svety má na konte produkciu dvoch skladieb.



„Christian bol z demonahrávky nadšený a okamžite súhlasil, tak sme si len dohodli termíny a začalo sa na tom pracovať. Spolupracovať s ním je vždy mimoriadna skúsenosť a úžasný zážitok, pretože si veľmi rozumieme po ľudskej aj hudobnej stránke. Je to absolútny profesionál v tom, čo robí,“ nešetrí chválou Katarína.



Skladba Hľadanie vznikala v rôznych štúdiách, časť sa nahrávala na Slovensku. Väčšina sa točila v Christianovom štúdiu v Rakúsku, kde si prizval aj basgitaristu a klávesáka Nika Stössla z Berlína.



„Od začiatku som mala jasnú predstavu, ako chcem, aby pieseň vo finále znela. Začali sme spolu o tom komunikovať, zaujímal ma, samozrejme, aj Christianov názor a predstava. Nechala som mu v produkcii voľnú ruku. Som veľmi rada, že sa držal štruktúry demonahrávky a nápadov, ktoré som mu poslala,“ doplnila speváčka.



Rodáčka z Prešova zatiaľ vizuálne odprezentuje novú skladbu len lyric videom. Následne však plánuje nakrútiť aj oficiálny videoklip, réžiu si zoberie na starosť Michal Nemtuda a jeho tím.