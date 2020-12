Video: King Shaolin vnáša čírosť v emotívnom klipe We Stand Together

Silné pocity vniesol do textu a skladbu už tradične sprodukoval spevák kapely Dominik Štofko. „Táto skladba vznikla z tej najkryštalickejšej osobnej pravdy, ktorú som kedy dokázal zhudobniť,“ prezrádza Dominik zrod silného jadra novej piesne.

Skladba vznikla pred rokom ako narodeninový darček pre Dominikovu bývalú priateľku. „Keďže milujem hudbu nadovšetko, tak isto ešte zabrdnem do podobných kľudných a emotívnych vôd, no či dokážem ešte niekedy zhmotniť niečo tak čisté a skutočné, to je vo hviezdach. Je to totiž zvláštny pocit, keď človek dokáže z bolesti vytvoriť niečo krásne,“ ozrejmuje Dominik silnú emóciu, ktorá ho viedla k tomu najúprimnejšiemu vloženiu sa do piesne.

Piesne kapely King Shaolin sú prevažne energické, rytmické a tanečné, no tentoraz sa kapela prezentuje singlom o láske za hranicami v pomalšom tempe, ako sme zvyknutí. „Chceli sme sa podeliť o video a posolstvo skladby s ľuďmi a našimi fanúšikmi práve v tento sviatočný čas. Veď práve o to jediné ide predsa na Vianoce. Milovať blížneho svojho a žiť mier,“ vysvetľuje Dominik zverejnenie piesne v predvianočnom čase, keď ľudia spomalia a sú srdečnejší.

Videoklip v dvoch farbách svojím obsahom vyžaruje pestrosť

Ako pieseň vnáša rovinu lásky, tak videoklip znázorňuje rôzne podoby lásky a to, že láska nemá žiadne hranice. „Myslím, že naša doba už dosť pokročila a ľudia majú omnoho otvorenejšiu myseľ. Preto sme zvolili tri rôzne v minulosti spoločnosťou neakceptované podoby milostného súžitia. A taktiež, že tabu nie je nikdy cesta, ale skôr barikáda, ktorá zastiera myseľ a blokuje osobný progres,“ hovorí Dominik dúfajúc, že pokiaľ ľudia budú viac otvorení k okoliu, tak aj voči sebe samým.

Dvojfarebný vizuál šetrila kapela práve na nejakú intímnu skladbu ako je We Stand Together. „Veľakrát sme sa o tom bavili, že by nejaký videoklip mohol byť čierno-biely, no z nejakého dôvodu sme sa vždy rozhodli pre farby. Zdá sa nám, že to dokopy s feelingom skladby veľmi dobre ladí a umocňuje tú správnu emóciu,“ dodáva manažér kapely Michal Neffe.