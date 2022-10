Video: Kirschner a Ondrík nahrali Lovestory k filmu Čierne na bielom koni

Speváčka Jana Kirschner a herec Milan Ondrík nahrali titulnú skladbu Lovestory k novému slovenskému filmu Čierne na bielom koni. Partner Kirschner Eddie Stevens k filmu zložil hudbu. Ku skladbe vytvorili aj videoklip. TASR o tom informoval PR manažér Marek Kučera.Na konci augusta oslovil režisér Rasťo Boroš speváčku s prosbou o nahratie titulnej piesne k jeho novému filmu. V danom období speváčka nemala vôbec čas, avšak v polovici septembra sa s kapelou náhle ocitla v nahrávacom štúdiu, kde pieseň hneď aj nahrala. Nikto však nevedel, aký bude mať pesnička ďalší vývoj."Príbeh filmu i jeho hrdinov som poznala veľmi dobre, keďže môj partner Eddie Stevens doň pol roka komponoval hudbu. V texte som sa snažila vyzdvihnúť okamihy a emócie, ktoré vo mne z filmu najviac zarezonovali. Popritom som stále rozmýšľala nad tým, kto by mohol pieseň spolu so mnou naspievať. Nakoniec som si vybrala Milana Ondríka, ktorý je aj hlavným hrdinom filmu Čierne na bielom koni. Vybrala som si ho preto, lebo som si myslela, že by naše hlasy a charaktery mohli medzi sebou správne ladiť a fungovať. Od prvého momentu nášho stretnutia bolo všetkým hneď jasné, že to bolo dobré rozhodnutie," uviedla k spolupráci Kirschner."Bol som šokovaný, keď mi zavolal režisér a scenárista filmu Rasťo Boroš a povedal mi, že by bola Janka rada, keby som s ňou pieseň naspieval ja. Šokovaný som bol aj preto, lebo do Janky som dlhodobo platonicky zamilovaný. Mám ju rád a baví ma energia, ktorá z nej ide, preto som hneď súhlasil - s Jankou kedykoľvek," dodal Ondrík.Najnáročnejšie pri vzniku piesne bolo zladiť kalendáre oboch hlavných predstaviteľov Lovestory. Spočiatku ani režisér filmu neveril, že sa speváčke podarí s Milanom pieseň nahrať, a tobôž nie natočiť k nej aj videoklip. Videoklip k piesni sa nakrúcal skoré sobotné ráno v obci Dlhá, ktorá sa nachádza neďaleko Trnavy. Autorom videoklipu je režisér filmu Čierne na bielom koni Boroš.