Video: Komédia Raoul Taburin vás prenesie do slnečnej dedinky na juhu Francúzska.

Film Raoul Taburin prináša do kín Asociácia slovenských filmových klubov a diváci ho môžu vidieť od 2. júla 2020.

Najnovší film režiséra Piera Godeau-a je čarovným príbehom o Raulovi Taburinovi, ktorý je nakrútený podľa knižnej predlohy Sempého. „Jeho nežnosť, láskavosť a humor sa ma neskutočne dotýkajú. Cítim sa byť znovu ponorený do tohto sveta. Sempé, to je pre mňa niečo ako výťah. Umožní mi dostať sa do miest, kde má všetko svoj význam a zmysel, a kam by som sa bez neho nedostal,“ prezrádza režisér Piere Godeau. Film sa nakrúcal vo Venterol, malej dedinke na juhu Francúzska v časti Drôme. Bolo v nej potrebné odstrániť všetko, čo by jasne pripomínalo budúcnosť. Filmári prerobili všetky výklady obchodov, či fasádu kostola. Dôležitým prvkom bolo prizvať na nakrúcanie miestnych ľudí z dediny, ktorí mali buď malé role alebo robili komparz. Prišlo teda k prepojeniu fikcie s realitou, a to sa premietlo do vizuálnej a estetickej hodnoty filmu.

Hlavnou postavou príbehu je Raoul Taburin (Benoît Poelvoorde). Ak sa niekto vyzná v bicykloch, tak je to práve on. Dokonale rozumie dušiam svojich zákazníkov i tým na ich bicykloch. Celý život ho však trápi tajomstvo, ktoré neprezradil ani svojej milujúcej žene. Keď pokojný život v Saint Cérone naruší parížsky fotograf Figougne, začína hroziť, že Raoulovo tajomstvo bude odhalené. Vyplýva z toho jednoduché ponaučenie – ak má niekto nejaké tajomstvo, je najlepšie ho povedať. Plnohodnotnou postavou príbehu je bicykel, ktorý dodáva príbehu poeticko-fantastický nádych. Je to nápad scenáristu Guillauma Lauranta, ktorý tvoril aj scenár Amélie (Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, 2001) s Audrey Tauto.

Komédia vznikla podľa rovnomennej knihy geniálneho francúzskeho karikaturistu Jeana-Jacquesa Sempého (známy ako Sempé), ktorý spolu so spisovateľom René Goscinnym vytvoril postavičku malého Mikuláša (petit Nicolas). Ten je hrdinom mnohých kníh pre deti. Sempého preslávili akvarelové obrázky alebo jednoduché kresby. Poetická farebnosť jeho príbehov sa vďaka skvelej Claire Mathon za kamerou hravo preniesla aj na filmové plátno.

Film Raoul Taburin má na Slovensku premiéru 2. júla a do kín ho prináša Asociácia slovenských filmových klubov.