VIDEO: Koná sa 11. ročník podujatia Zemplínska ostrá kosa

Do obce Nižný Hrušov v okrese Vranov nad Topľou si v sobotu prišli zmerať svoje sily ženy i muži v kosení ručnou kosou. Obec organizuje 11. ročník podujatia Zemplínska ostrá kosa pre koscov zo Zemplína a ďalších regiónov Slovenska.



"Dva roky sme toto podujatie neorganizovali, lebo buď to bolo práve v čase, keď boli platné obmedzenia, alebo sa skončili, takže sme to nestihli zorganizovať. Dnes máme 29 súťažiacich. Mali sme ich okolo 50, takže je to citeľný pokles po covidovom obmedzení. Pevne veríme, že dnešné podujatie naštartuje opäť tento život a ľudia sa k tomu vrátia a budú to udržiavať ďalej," uviedol pre TASR starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák.

Súťaží sa v kategóriách deti do 18 rokov, ženy bez obmedzenia veku a muži do 60, 70 a nad 70 rokov. "Táto súťaž sa od začiatku borí s tým, že mladých bolo vždy tak päť, desať maximálne. Mladá generácia dnes veľmi nechce kosiť ručnou kosou. Viete, na to potrebujete kondičku, vedieť dýchať, mať správny postoj tela a tak ďalej, takže im vyhovuje skôr robotika, ktorá to urobí za nich, a ešte aj optimálne cez internet," povedal starosta, ktorý verí, že ručné kosenie osloví zopár mladých, ktorí sa venujú farmárstvu, prípadne ich rodina sa mu venuje.Ako ďalej uviedol Fenčák, tráva v tomto roku nie je úplne ideálna. "Je podstatne lepšia, ako bola po minulé roky, lebo zrážok bolo trošku viac, čiže máme, našťastie, nejakú trávu, ktorá má zhruba 40 centimetrov. Podujatie sa koná počas dňa, takže už chýba rosa, ktorá je potrebná ku koseniu, k optimálnym podmienkam. Kosci, ktorí kosia profesionálne, to vedia zvládnuť aj bez toho," vysvetlil starosta.Ručné kosenie súťažiaci podľa jeho slov využívajú aj doma. "V podstate dobytok a hydina nechce byť kŕmená trávou, ktorá je kosená strunovou alebo robotickou kosačkou. Potrebuje čistú nakosenú trávu, ktorá nezapácha strojom a tak ďalej. Vo farmárstve ručná kosa určite nevymrie, ale asi takto verejne ju budeme vidieť iba na týchto súťažiach. To už asi takéto bežné nebude," dodal Fenčák.