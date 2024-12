Video: Konzum vs. originalita, týmto pesničkami si môžete spríjemniť Vianoce

Málokto v hudobnom priemysle odolá lákadlu nahrať aspoň jeden vianočný song. Niektorí si sviatočnú avantúru dovolia viackrát a sú aj muzikanti, ktorí vydávajú celé tematické albumy. Napriek tomu sú verejné priestory od rádiového éteru, cez obchody, mally až po trhy prešpikované len relatívne úzkou škálou notoricky známych vianočných hitov, ktoré sa striedajú s rolničkovými či šlágrovými klasikami.





Mariah Carey (All I Want for Christmas Is You), Paul McCartney (Wonderful Christmastime), John Lennon (Happy Christmas, War Is Over), Wham! (Last Christmas), Chris Rea (Driving Home for Christmas), v československom éteri aj Lucie (Medvídek). Prípadne Jona Lewie (Stop The Cavalry), či Band Aid (Do They Know It´s Christmas), odvážnejší dramaturgovia pustia do vysielania napríklad aj Aztec Camera s Walk Out to Winter. V neprebernom kvante tematickej produkcie sa všeobecne málo presadzujú nové veci, nehovoriac o inšpiratívnych a prehliadaných starinkách.Modernú pieseň so starosvetským vianočnom napísala, nahrala a 1. decembra 2019 Taylor Swiftová a dala mu aj sugestívny text s odkazom na detstvo. Vyrastala na farme, kde sa predávali aj vianočné stromčeky, preto názov Christmas Tree Farm. Globálna superstar, najpopulárnejšia muzikantka a speváčka epochy síce slávila s týmto dielkom úspech, ale nijako výrazný a s dištancom na overené moderné klasiky.Podľa Americkej asociácie hudobného priemyslu (RIAA) je najpredávanejšia vianočná/sviatočná pesnička megahit All I Want for Christmas Is You a na druhom mieste je Last Christmas. Obe sa nachádzajú vysoko aj v zozname najhranejších v Spojenom kráľovstve a Írsku, tam však jasne dominuje skvelá spolupráca kapely The Pogues s Kirsty MacCollovou (Fairytale of New York).Špeciálne miesto v histórii populárnych vianočných hitov patrí tomu od Georga Michaela. Je to mimoriadne obľúbený kúsok na celom svete a v Spojenom kráľovstve sa vlani, 40 rokov od vydania, stal vianočnou rebríčkovou jednotkou a v piatok oznámili, že tento rok si to Wham! zopakovali. V istom období piesni Last Christmas úspech uškodil, lebo sa obohrala, ale je to melodicky i zvukovo taká nápaditá záležitosť, že si svoje verzie postupne povydávala plejáda renomovaných mien, nevynímajúc alternatívne veličiny. Takže okrem Taylor Swiftovej a spol. aj Manic Street Preachers, The XX, či Future Islands atď.Aj oveľa staršie vianočné klasiky majú svojich nasledovníkov a výber je naozaj pestrý. Winter Wonderland, Frosty the Snowman i pôvodne ukrajinská koleda Carol of the Bell znejú iskrivo a priezračne v podaniach Cocteau Twins, Goldfrapp a Bird And The Bee. Posledne menované indiepopové duo z USA nahralo pred štyrmi rokmi silný vianočno-zimný album Put Up the Lights.Zo staršej histórie modernej hudby sa ponúkajú Beach Boys so svojou vianočnou platňou, ktorej prvá strana pozostáva z autorských songov. Ale k Vianociam a vôbec k zimnému obdobiu sa môžu podávať aj pesničky z ich umelecky najhodnotnejšieho albumu Pet Sounds, predovšetkým I Know There´s An Answer a You Still Believe In Me.V (česko)slovenskom priestore osviežujú viac či menej staré, ale príjemné klasiky v podaní Michala Dočolomanského (Zima na saniach), Miroslava Žbirku (Zima, Zima) i Hany Zagorovej (do názvu Mekyho songu dosadiť ďalšie dve Zimy). A prirodzene plejáda motívov z trblietavého soundtracku k filmu Popoluška, kde sa naplno realizoval kompozičný talent Karla Svobodu. Niečo podobné sa dá konštatovať o Mariánovi Vargovi, ktorý na albume Divergencie poskladal sériu "PF-piesní" a tie majú všetky, azda okrem dvoch "pochodových", vianočný nádych.Ak má človek otvorený vkus, v prospech pestrejšej melódie, vynaliezavejších aranžmánov, či nebodaj výraznej harmónie, tak kamenné i online obchody a strímovacie služby ponúkajú bohatý svet moderných vianočných songov, resp. zimných pesničiek, silne evokujúcich toto sviatočné obdobie. Napríklad ak sa treba rozhýbať z prílišnej pohody, dá sa aj vianočne "zakrepčiť". Postarali sa okrem iných Pet Shop Boys (It Doesn´t Often Snow at Christmas), Chk Chk Chk (And Anyway It´s Christmas) a Saint Etienne (I Was Born on Christmas Day).Viacero čarovných zimných a sviatočne znejúcich pesničiek nahrala charizmatická speváčka a kompozítorka Kate Bush. Nekonvenčným zvukom a presvedčivou melodikou disponujú napríklad aj autorské skladby Angel in the Snow (Elliott Smith), Snowy in F Minor (Tindersticks), Sketch For Winter (Durutti Column), The Sweetest Thing (Camera Obscura), Let It Flow (Spiritualized), alebo aj The Moment (Tame Impala).Trochu v zabudnutí zostáva dávny, ale stále dobre znejúci "short song" Wintertime Love od The Doors, v éteri málokedy počuť Toma Waitsa a jeho Christmas Card From a Hooker in Minneapolis. Tiež je úzky priestor pre vianočnú produkciu z neanglosaského sveta, teda z neanglicky hovoriacich krajín, resp. neanglických textov - Pizzicato Five (Snowflakes), či Carwyn Ellis and Rio 18 (Esa Tristeza).Vianočné obdobie je lákadlo pre rôzne viac či menej úsmevné, humorné pesničkové realizácie, ba až výstrelky. Sparks vydali Thank God It´s Not Christmas, legendárni Ramones majú v diskografii Merry Christmas (I Don´t Wanna Fight Tonight) a kapela Half Man Half Biscuit disponuje piesňou z roku 1986 s bizarným názvom All I Want for Christmas Is a Dukla Prague Away Kit, o túžbe dostať pod stromček dres futbalovej Dukly Praha zo zápasov vonku. Česká zem je zastúpená aj "domácim gólom", skupina Mig21 nahrala v roku 2006 humornú zimnú pesničku Svěřím se ti sněhuláku.Aj slovenčina má svoju pečať v modernejšej zimnej tematike, skupina Noisecut vydala napríklad pieseň v Snehu a špecifickú vianočno-zimnú náladu (i originálny klip) poskytuje Monikino Kino v piesni Bežky. Zo starších domácich kúskov kompozične i aranžérsky vyčnieva napríklad energická Sánkovačka s Prúdmi.