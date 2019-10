VIDEO: Koštrna a Šafranko prišli na zraz so zdravotnými problémami

Na snímke slovenskí futbaloví reprezentanti sprava Pavol Šafranko, Róbert Boženík a Lukáš Haraslín sa usmievajú na tlačovej konferencii počas zrazu pred kvalifikáciou EURO 2020 v Šamoríne 6. októbra 2019. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal počas tlačovej konferencie pred kvalifikáciou EURO 2020 v Šamoríne 6. októbra 2019. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Šamorín 6. októbra (TASR) - Tréner slovenskej reprezentácie Pavel Hapal sa na nedeľnom zraze pred októbrovým dvojzápasom s Walesom (Trnava, 10. októbra, 20.45) a Paraguajom (Bratislava, 13. októbra, 20.45) musel zaoberať menšími zdravotnými problémami dvoch futbalistov. Trápia obrancu Kristiána Koštrnu a útočníka Pavla Šafranka, český kouč však dúfa, že obaja sa stihnú do štvrtka zotaviť.Dvadsaťpäťročný Koštrna si premiérovú pozvánku do národného A-tímu vyslúžil výkonmi na klubovej úrovni, ale v sobotu chýbal v zostave FC DAC 1904 Dunajská Streda.informoval na tlačovej konferencii Hapal, ktorého naopak potešil stav pravého obrancu Petra Pekaríka:Hapalovi sa počas nedele hlásilo 14 z 26 nominovaných zverencov.Z pohľadu výsledku sa pozornosť sústredí na úvodné stretnutie októbrového asociačného termínu. Slováci privítajú v E-skupine kvalifikácie budúcoročných majstrovstiev Európy Walesanov a na trnavskom Štadióne Antona Malatinského sa im pokúsia odplatiť marcovú prehru z Cardiffu.Hapal nebude mať pre trest k dispozícii stopéra Denisa Vavra.Vavro sa vráti do kádra na prípravný súboj s Paraguajom, ktorý je na programe o tri dni neskôr na bratislavskom Tehelnom poli. To už budú vo výbere aj ďalší náhradníci Martin Škrtel, Tomáš Hubočan a Adam Nemec, trio sa o týždeň rozlúči s najcennejším dresom.Proti Walesu budú všetci traja ešte v hľadisku, ktoré napokon zaplnia priaznivci: