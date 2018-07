VIDEO: KTO Z KOHO: Medveď podrobil skúške špeciálny kontajner

Medveď hnedý testuje novú konštrukciu kontajnera na odpad v košickej ZOO 12. júla 2018. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 12. júla (TASR) - Odolnosť špeciálne upraveného kontajnera pred medveďom hnedým testovali vo štvrtok v priestoroch Zoologickej záhrady Košice. Ako potvrdil autor projektu Maroš Voronič, štandard v dĺžke 60 minút prekročili.dodal s tým, že zviera sa k odpadkom nedostalo. Kontajner by mohol zabrániť aj tzv. vyberačom odpadkov.opísal Voronič.Ako povedal, pri vývoji sa snažili o systémové riešenie.vysvetlil s tým, že odpad nepadá do kontajnera rovno, ale ide, takpovediac, cez zákrutu.dodal. Podľa jeho slov by sa do kontajnera mal problém dostať už zhruba meter vysoký človek.povedal počas štvrtkového testovania Voronič. Doplnil, že pri testovaní sledovali typ použitých materiálov aj ich hrúbku.