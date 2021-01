Video: Lenka a Lenny Filipové nahrali pieseň Samotní nejsme nic

Lenka Filipová s dcérou Lenny naspievali titulnú pieseň Samotní nejsme nic k novému seriálu Kukačky. Skladbu zložil David Solař, ten ju spoluprodukoval s Marcusom Tranom, text napísala Ester Brožová. Videoklip režíroval Marek Jarkovský, ktorý do nej zakomponoval aj rodinné zábery z detstva, vďaka čomu získal rodinnú atmosféru.







Autori seriálu požiadali Lenku Filipovú a Lenny, či by pre Kukačky nenaspievali spoločnú skladbu s témou rodičovstva. Vznikla tak skladba Samotní nejsme nic, duet o vzťahu rodiča k dieťaťu. Jej kratšia verzia sa objaví ako seriálová zvučka, ale aj v plnej dĺžke.Pieseň Samotní nejsme nic je po troch rokoch novou skladbou, ktorú Lenka Filipová posiela do sveta. Naviac ako duet, a ešte k tomu výnimočne so svojou dcérou Lenny. Tá Lenku sprevádza na piane a prekvapivo vymenila angličtinu za češtinu. „Pesnička v češtine a s mojou mamkou boli asi dve nejčastejšie kladené otázky, s ktorými som sa v posledných rokoch stretávala. Som preto rada, že poslucháčom môžeme ponúknuť niečo nové, čo splňuje oboje,“ uviedla pre médiá Lenny.Klip ku skladbe vznikol v decembri pod vedením Marka Jarkovského, ktorý naozaj vkusne prepojil zábery zo seriálu s osobným archívom speváčok. Natáčalo sa v štúdiu producenta Davida Solařa. Pieseň spoluprodukoval spoločne s Marcusom Tranom.„Vďaka deju seriálu dostáva pesnička v očiach divákov ďaleko hlbší rozmer, a to u nás hralo podstatnú rolu, keď sme sa pre túto spoluprácu rozhodovali. Aj preto bolo pre nás dôležité ukázať kúsky seriálu i v klipe,“ hovorí Lenka Filipová.Rodinnú atmosféru videoklipu tak umocňujú jedinečné zábery z videoarchívu Lenky Filipovej a Lenny. „Tento singel určite nie je našou prvou ani poslednou spoluprácou, ale myslíme, že názorne ukazuje, že na veci musí byť ten správny čas,“ zhodujú sa Lenny s Lenkou.Príjemnú rodinnú atmosféru ponúkne aj samotný seriál. Prvý diel uvedie Česká televízia v piatok 8. januára. Za projektom stojí scenárista Jan Coufal a dvojica producentov Filip Bobiňski a Petr Šizling. Réžisérom je Biser Arichtev.