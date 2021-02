Video: Levoča bude mať jednu z najkrajších rozhľadní, ponúkne výhľad na polovicu Slovenska

Náročná stavba v ťažkom teréne

Chcú aj verejnú zbierku

Predložiť chce aj žiadosť na zriadenie verejnej zbierky, aby sa práce na výstavbe rozhľadne nemuseli prerušovať.

Inšpirácia v Európe

24.2.2021 - Na vrchole Javoriny nad mestom Levoča aj v tomto roku pokračuje výstavba vyhliadkovej veže. Projekt počíta s výškou rozhľadne 35,73 metra s tým, že posledné, šieste nadzemné podlažie bude vo výške 27,8 metra. Investorom projektu za približne 165-tisíc eur je Združenie turizmu Levoča.„Je to náročná stavba, na pomerne ťažko dostupnom mieste. No keď sa nám podarí dokončiť tieto práce, bude to jedna z najkrajších rozhľadní nielen na Slovensku,“ uviedol pre agentúru SITA štatutár združenia Ernest Rusnák, ktorý stojí za myšlienkou jej výstavby.Výstavba v lokalite Javorina - Marčurina sa realizuje na mestskom pozemku. Združenie ho získalo do užívania od samosprávy na 20 rokov za symbolický poplatok. Po nich prejde stavba do majetku Levoče.Projekt je rozdelený na etapy, pričom so stavebnými prácami sa začalo koncom októbra minulého roka.„Do Vianoc sa nám podarilo dokončiť celý spodný železobetónový skelet, ktorý tvorí prízemie rozhľadne. Jeho základy boli kopané do hĺbky takmer dva metre. Bola to náročná stavba, keďže sa robila vo výške 1 225 metrov nad morom,“ uviedol Rusnák. Dodávateľom stavebných prác bola levočská firma Betón Pumpy Spiš, s.r.o.Prízemie veže bude teda železo-betónové, zvyšná časť bude pozostávať z kovového točitého schodišťa a dreva.Na prvú etapu dostalo združenie finančnú dotáciu vo výške približne 53-tisíc eur v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.Ďalšie zdroje financovania sú podľa Rusnáka v štádiu schvaľovania.„V tomto roku by sme chceli postaviť ďalšie dve nadzemné podlažia, každé bude mať výšku päť metrov. Tým by sme boli už s výhľadom vo výške už 12,8 metra,“ dodal štatutár Združenia turizmu Levoča.



Po dokončení by veža na južnom vrchole Javoriny, známom ako Marčulina, mala ponúknuť výhľad na polovicu Slovenska.



„Na západ je vidieť až po masív Veľkej Fatry, s dobrým ďalekohľadom sme pekne videli kabínky lanovky na Chopok. Na juh pekne vidieť hrebeň Volovských vrchov a Nízkych Tatier, na severe sú to horstvá už v Poľsku, a na východ, keď bude stavba ukončená, bude vidieť až Poloniny na Zakarpatskej Ukrajine,“ vysvetlil Rusnák, ktorého pri výstavbe inšpirovali rozhľadne v Európe, navštívil ich asi tristo.

Video: Rozhľadna na Marčulinej v Levočských vrchoch už má takmer hotovú betónovú základňu v tvare pentagónu.







