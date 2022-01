Video: Lucie Vondráčková prichádza s novým albumom

Láskověty je názov nového albumu, ktorý vydala v decembri speváčka Lucie Vondráčková. Ponúka na ňom štrnásť piesní a jeho vydanie sprevádza nový singel Hvězdy.





Text piesne Hvězdy je veľmi intímny a osobný, speváčka samotná o ňom hovorí: „Hvězdy sú magická záležitosť. Petr Fider ich skvostne napísal a Marián Čekovský prekrásne doplnil klavírom. Myslím si, že je to drahokam celého albumu Láskověty a som šťastná, že sú na túto skladbu tak nevídané ohlasy. Niekedy nám život prihráva do cesty prekážky, ktoré nevieme, či zvládneme. Niekedy príde sklamanie, pretože veci nie sú tak, ako by sme chceli. Ale aj tak nakoniec osud najlepšie vie, kadiaľ máme ísť. A o tom Hvězdy sú.”A to, že výpoveď tejto skladby naozaj funguje a mnoho ľudí sa v nej nájde, dokazuje aj jej okamžitý úspech po zverejnení. Za päť dní dosiahol na YouTube takmer pol milióna videní.