Video: Lukáš Adamec verí, že sa blýska ... na lepšie časy ...a vydáva druhý sólový album

Na albume sa nachádza 13 skladieb, vrátane hitov Tancuj mi, Najviac a Život je boj. Vydanie albumu sprevádza aj novinka - singel Zmiluj sa, ktorý je ódou na ženu. Na albume s Lukášom Adamcom pracovali známe autorské mená ako napr. Tomi Okres (hudba) či Vlado Krausz (text). Album obsahuje aj dve duetá - Poď sa radšej hrať s Annou K a Veď vieš s Luciou Gibarti.

„Medzi mojím prvým a týmto albumom je skoro päť rokov. Medzičasom som vydal single, ktoré som chcel, aby niekam patrili a teda ich dávam na tento album, aby to neboli siroty,“ povedal Lukáš Adamec. Na albume sú pesničky rôznych štýlov, ktoré nahrávali v rôznych štúdiách napr. Klaksón v Lipanoch, Musicology a Parentals v Košiciach. V ďalších štúdiách sa skladby mixovali a masterovali. „Aj tento album som robil s Tomim Okresom. Teším sa, pretože naše spoločné piesne sa ľuďom páčia,“ doplnil L. Adamec.

Keďže na albume ... na lepšie časy ... pracoval Lukáš takmer päť rokov, zoznam mien spolupracovníkov je pomerne dlhý: „Všetkým veľmi ďakujem. Špeciálne dvom dámam Anne K a Lucii Gibarti. Obe majú v sebe iskru, ktorá je pre ne zvláštna a jedinečná.“ Názov albumu vychádza z textu skladby Najviac: “Najviac zo všetkého chcel by som asi, aby sa blýskalo na lepšie časy.” Zostavou skladieb, textami a celkovým naladením je album určený pre každú náladu - či už na udržanie tej pozitívnej alebo na nabudenie z pochmúrnych myšlienok. Lukáš Adamec na ňom opäť dokazuje, že sa cíti dobre vo viacerých hudobných žánroch a naladeniach, pričom základným kameňom skladby je vždy chytľavá energia samotného speváka.

Lukáš Adamec – Zmiluj sa:

Oficiálnym singlom, ktorý sprevádza uvedenie albumu do života je novinka Zmiluj sa. „Žena je bohyňou, ak má tie pomyselné kľúče od muža, ak vie, ako s ním pracovať. Pre mňa sa žena stáva bohyňou, ak vie dať mužovi lásku aj pokoj...“ povedal spevák a dodal: „Hudbu k Zmiluj sa napísal Tomi Okres, text Vlado Krausz. Hoci to nie je môj text, samozrejme, v mojej predstave je tam moja priateľka. Je to pohľad muža, ktorý je fakt unesený z nejakej dámy a potrebuje jej to dať poriadne najavo, tak prosí o zmilovanie. Myslím si, že lásku v tejto podobe, že muž si ide za svojím a vie, že bez tej ženy neprežije, že je pre neho bohyňou, takýto spôsob vyjadrenia lásky som ešte cez pieseň nepodal.“

Novinkový album vychádza 10. decembra 2021 v digitálnej podobe vo vydavateľstve BrainZone. Vydanie CD je naplánované na začiatok roka 2022.

Album je k dispozícii v digitálnej distribúcii cez tento link: