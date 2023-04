Video: M. Čobejová avizuje svoj film Smolu nosíš ty, láska

Smolu nosíš ty, láska je názov nového romanticko-dobrodružného filmu herečky Michaely Čobejovej. Rieši v ňom otázku, či dať prednosť istote a kariére alebo dobrodružstvu a láske. Tvorcovia príbehu (pôvodný názov Kurz lezenia pre začiatočníkov), inšpirovaného skutočnými udalosťami, predstavujú prvé zábery.





"Ten film ku mne prišiel sám, na letnej dovolenke s priateľmi. Pozerala som sa na jeden zamilovaný pár a hovorila som si, že toto je na nakrútenie," hovorí k námetu Čobejová. Snímka je podľa producentky "o hľadaní samého seba". O Monike, ktorá aj napriek tomu, že je vydatá a má úspešnú kariéru, túži objaviť skutočný zmysel života. "Chce si splniť sny, o ktorých ani nevedela, že má," dodáva k príbehu, v ktorom horolezec a jaskyniar Igor v hlavnej hrdinke prebudí tieto túžby. "Je to veľký dobrodruh. Žije mimo zákonov civilizácie. Prechádza sa prírodou a zabúda žiť zodpovedne a starať sa aj o iné veci. Až stretnutie s Monikou ho sčasti vráti do reality," objasňuje český herec Ivan Franěk.Pre Samuela Spišáka je "úsmevný príbeh lásky" režisérskym debutom. "Je to šanca ukázať, ako si film predstavujem ja. Tento žáner romantickej komédie je pre debut neobvyklý, ale tým viac môžem odprezentovať svoj názor a ako to uchopím," poznamenal. Bol to jeho nápad, aby jednu z hlavných postáv zobrazoval Ivan Franěk. "Je to fantastický herec, ktorého diváci môžu poznať zo známych európskych filmov Veľká nádhera, Colette, Anna či dokonca z aktuálnej francúzskej novinky Traja mušketieri: D'Artagnan. Spolupracoval s najvyššou režisérskou ligou a bol to môj sen, dostať ho sem," prezradil Spišák. Okrem Čobejovej a Franěka si v ďalších hlavných úlohách zahrajú aj mladí českí herci Jakub Štáfek a Leona Skleničková. Zo slovenských hercov to budú Ady Hajdu, Marko Igonda či Kristína Tormová.Letnú komédiu nakrúcali v jaskyni Domica, Slovenskom raji, Tatrách a na chorvátskom ostrove Hvar.Film Smolu nosíš ty, láska prinesie do kín CinemArt SK 15. júna.Teaser trailer: