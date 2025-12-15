|
Pondelok 15.12.2025
Meniny má Ivica
|Denník - Správy
15. decembra 2025
Video: Majself prichádza s prvou spievanou baladou SOM OKAY, zároveň ohlasuje výnimočný koncert v Bratislave
Majself opäť stavil na spevavú nôtu a predstavuje novú emotívnu baladu SOM OKAY, ku ktorej zároveň vydáva tanečne ladený videoklip postavený na autentickej emócii, mieri a vďačnosti. Novú kapitolu svojej tvorby zavŕši špeciálnym koncertom v bratislavskom Edison Parku, ktorý bude osobnou oslavou návratu, hudby a fanúšikov.
Slovenský interpret Majself predstavuje novinu SOM OKAY, jedná sa o jeho doposiaľ najosobnejšiu a zároveň prvú čisto spievanú baladu, v ktorej sa odkláňa od zaužívaných foriem a otvára poslucháčom svoje vnútro.
Skladba vznikala na jar tohto roku v štúdiu u Fillipiana. Na jej tvorbe sa podieľal silný autorský tím – hudbu má na konte spomínaný Fillipian, zatiaľ čo topline a text vznikali v spolupráci Majselfa s talentovanou speváčkou Niou. „Túto skladbu mám veľmi rád, aj keď je to pre mňa veľmi nešpecifická pieseň. Je to prvá spievaná balada, ktorú som nahral, a myslím, že v samotnej skladbe je kus srdca,“ hovorí Majself. Ako dodáva, pieseň pre neho symbolizuje vnútorný pokoj po ťažšom životnom období: „Po náročnejšom životnom období sa tie vlny na mori upokojili a ten pokoj, čo cítim, sa snažím cez skladbu preniesť aj na ľudí.“
Mier a vďačnosť ako hlavný odkaz
Význam piesne vystihujú podľa Majselfa dve kľúčové slová. „Mier nielen s okolím, ale aj sám so sebou a vďačnosť za to, že môžeme zdieľať bežný život s ľuďmi, ktorých máme radi,“ vysvetľuje odkaz skladby, ktorá reaguje na hektické tempo dnešnej doby.
Videoklip postavený na emócii a tanci
Vizuál k piesni vznikol v Bratislave počas jedného natáčacieho dňa. Námet vznikol v spolupráci Majselfa s Jankou Šlebodovou, ktorá zastrešila i produkciu výroby, režisérom je Pierre Lexis. Hlavnými postavami klipu sú dvaja výnimoční tanečníci – Laura Hritzová a Tomáš Bognár, ktorí prostredníctvom moderného tanca rozprávajú príbeh partnerstva. „Chceli sme ľuďom priniesť autentickú emóciu. Tanec presne kopíruje textovú linku a vyjadruje príbeh vzťahu so svetlými aj temnými miestami,“ približuje interpret koncept vizuálu
Hudobné plány pokračujú
Nový singel je len začiatkom ďalšej etapy. „Fanúšikom chcem doručiť čo najviac hudby a osobne sa veľmi teším na najbližšie single, ktoré budú vychádzať,“ dodáva interpret. “Už čoskoro novú produkciu predstavím na unikátnom hudobnom žúre, ktorý chystám,” naráža Majself na veľkú novinku.
Špeciálny koncert ako splnený sen
Silná osobná výpoveď pokračuje aj v koncertnej rovine. 24. apríla 2026 sa uskutoční Majself Special Show v bratislavskom Edison Parku. „Keď som bol v najhorších zdravotných stavoch, hovoril som si, že keď vyhrám svoj boj, určite tento koncert spravím. To sa mi podarilo a som šťastný, že budem môcť s ľuďmi prežiť tento špeciálny moment,“ hovorí spevák úprimne.
Dramaturgiu koncertu si zatiaľ necháva pre seba, no prezrádza, že pôjde o jeho najdlhší koncert vôbec. Fanúšikovia sa môžu tešiť nielen na aktuálnu tvorbu, ale aj na skladby zo starších albumov, ktoré už dlhší čas nezazneli naživo. Nie je vylúčené ani predstavenie nových, ešte nevydaných skladieb.
Hostia a prekvapenia
Na pódiu sa po Majslefovom boku objavia aj hostia. Prvým potvrdeným menom je legendárna skupina Desmod, ktorú s Majselfom, okrem priateľstva spája i mega hit Kométa. Milovníci dobrej muziky sa môžu tešiť i na ďalších zaujímavých hostí, ktorých bude Majself predstavovať postupne. “Tak ako i koncert, i predstavenie ďalších mien bude mať unikátnu formu,” hovorí nadšene. „Tento koncert beriem ako vec, ktorú dlžím nielen fanúšikom, ale aj sám sebe. Je to začiatok a verím, že sa spolu budeme môcť pozerať aj na väčšie výzvy. Kto ma niekedy videl naživo vie, že na pódiu nechávam celé srdce a dušu. Veľmi sa na vás teším,“ odkazuje Majself na záver.
Vstupenky na Majself Special Show sú k dispozícii na
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/majself-special-show-2026-2026-04-24/
