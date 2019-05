VIDEO: Majstrovstvá sveta v hokeji majú mať aj ekologický rozmer

Na archívnej snímke riaditeľ organizačného výboru 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji Igor Nemeček. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 8. mája (TASR) – Blížiace sa majstrovstvá sveta (MS) v ľadovom hokeji by mali mať aj ekologický rozmer. Pomôcť tomu má pilotný projekt, ktorý má spájať ľudí nielen pre samotný šport, ale taktiež pre životné prostredie. Zelené novinky šampionátu majú totiž učiť zodpovednejšiemu prístupu v nakladaní s odpadmi.," uviedol v stredu na brífingu Igor Nemeček, riaditeľ organizačného výboru 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji.Na štadiónoch a fanzónach v Bratislave a v Košiciach bude umiestnených 580 nádob na triedenie odpadu, či už pôjde o papier, sklo alebo plast. Takto vytriedený odpad následne poputuje na dotriedenie do špecializovaných zariadení. Organizátori tým chcú zároveň vyvrátiť mýtus, že separovať netreba, lebo odpad aj tak skončí v jednej nádobe. Z recyklovateľného materiálu by mali byť taktiež vrecia v jednotlivých nádobách na odpad.Šampionát má taktiež v praxi ukázať, že fungovať sa dá aj bez zbytočného plastu. Vo fanzónach, bufetoch a gastrozariadeniach, ktoré sú zapojené do projektu, si budú môcť fanúšikovia zakúpiť občerstvenie v biodegradovateľných obaloch, teda z ekologickejších materiálov. Znamená to, že taniere a misky budú z cukrovej trstiny, príbor a poháre z bioplastu, pričom poháre budú zároveň zálohované.," povedal minister životného prostredia SR László Sólymos (Most-Híd).Organizátori aj envirorezort veria, že pilotný projekt na Slovensku bude úspešný a že naučí ľudí pristupovať k životnému prostrediu zodpovednejšie. "," poznamenal Nemeček.Ak sa projekt vydarí, podľa šéfa ministerstva životného prostredia by mohli byť podobné "" kroky a opatrenia aj súčasťou iných športových či kultúrnych podujatí počas celého roka na Slovensku.