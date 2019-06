Video: Marek Hamšík strelil v Číne kuriózny gól, na ihrisku boli dve lopty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.6.2019 (Webnoviny.sk) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík strelil počas víkendu druhý gól v drese Ta-lienu I-fang po prestupe do čínskej najvyššej súťaže. V sobotňajšom súboji pätnásteho kola tamojšej Superligy sa podieľal na víťazstve 3:1 nad Pekingom Renhe.Domáci síce viedli už po necelých dvoch minútach, ale hostia skóre otočili. Okrem Hamšíka sa presadili aj ďalší dvaja legionári - Belgičan Yannick Carrasco a Ghančan Emmanuel Boateng."Nemali sme dobrý vstup do zápasu, rýchlo sme prehrávali. Napriek inkasovanému gólu sme hrali svoju hru a ešte do prestávky sme mohli vyrovnať," uviedol na svojom oficiálnom webe Hamšík, ktorý po zmene strán dosiahol druhý presný zásah v štrnástom súťažnom vystúpení za Ta-lien. Zaujímavosťou je, že gól padol v momente, keď boli v pokutovom území pekinského tímu hneď dve lopty. "Po skvelej kombinácii mi Carrasco poslal prihrávku k vzdialenejšej žrdi a z ťažkého uhla som prekonal brankára. Som rád za druhý gól v novom klube, ale najviac ma teší trojbodový zisk," dodal.Tridsaťjedenročný záložník prestúpil do Číny vo februári. Odvtedy nastúpil na jeden pohárový duel a trinásť ligových stretnutí, v ktorých dal dva góly a na dva prihral. V tabuľke čínskej najvyššej súťaže figuruje Ta-lien I-fang na desiatej pozícii so ziskom 17 bodov. Futbalisti z mesta na pobreží Žltého mora však v doterajších 15 ligových kolách zvíťazili iba štyrikrát.