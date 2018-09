VIDEO: Messi zaznamenal rekordný hetrik, Valverde: Prvý gól bol úžasný

Hráč Barcelony Lionel Messi oslavuje úvodný gól do bránky PSV vo futbalovom zápase B-skupiny FC Barcelona - PSV Eindhoven 1. kola Liga majstrov na štadióne v Barcelone 18. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 19. septembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi zaznamenal rekordný ôsmy hetrik v Lige majstrov a rozhodujúcou mierou prispel k triumfu Barcelony nad PSV Eindhoven 4:0. Katalánci v utorňajšom dueli B-skupiny potvrdili úlohu favorita, no odpor húževnatého súpera zlomili až v záverečnej štvrťhodine, v ktorej strelili tri góly.Holanďania boli v úvode zápasu na Camp Nou lepší a mali dve dobré príležitosti, Pereira však minul bránku a strelu de Jonga zblokovala obrana Kataláncov. Po polhodine hry domáci vystupňovali tlak. Suarez trafil iba bočnú sieť, no v 32. minúte vymietol Messi horný roh bránky. Argentínsky kanonier sa postaral o prvý gól v tohtosezónnej edícii skupinovej fázy LM.Celkovo to bol už jeho 103. presný zásah medzi elitnou európskou smotánkou.pochvaľoval si tréner Barcelony Ernesto Valverde.Barcelona odštartovala sezónu vo veľkom štýle. V španielskej La Lige je na čele tabuľky so ziskom plného počtu dvanástich bodov, v európskych klubových súťažiach ťahá 27-zápasovú domácu sériu bez prehry.zdôraznil chorvátsky stredopoliar Ivan Rakitič.Eindhoven v závere zápasu doplatil na nedostatok skúseností.uviedol pre uefa.com tréner Eindhovenu Mark van Bommel.