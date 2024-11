Video: Mike Tyson prehral na body s Paulom. Návrat mu po takmer 20 rokoch nevyšiel

Legendárnemu americkému boxerovi Mikeovi Tysonovi návrat do profesionálneho ringu po takmer 20 rokoch nevyšiel. Päťdesiatosemročný bývalý šampión v ťažkej váhe prehral v noci na sobotu v texaskom Arlingtone s influencerom Jakeom Paulom jednomyseľným rozhodnutím arbitrov na body.



Duel sa uskutočnil na osem dvojminútových kôl a o viac ako tridsať rokov mladší Paul v ňom mal od tretieho kola navrch. Všetci traja rozhodcovia mu napokon prisúdili víťazstvo (na body 80:72, 79:73 a 79:73). "Som šťastný. Bolo to náročné, no presne také som to očakával. Mike je legenda, jeden z najväčších boxerov v histórii. Bolo pre mňa cťou súperiť s ním. Rád som sám sebe dokázal, že na to mám. Pred duelom ma trochu trápilo poranené koleno, ale teraz sa na to nechcem vyhovárať," povedal Paul, ktorý si vylepšil bilanciu na 11-1.



Tyson sa predtým v profesionálnom súboji naposledy predstavil v júni 2005, keď prehral s Kevinom McBrideom. Jeho súčasná bilancia je 50 víťazstiev a sedem prehier. "S výkonom som absolútne spokojný. Vedel som, že Paul je dobrý súper. Nikomu som nepotreboval nič dokazovať, iba sám sebe," uviedol podľa DPA Tyson, ktorý nevylúčil možné pokračovanie kariéry. "Neviem, či to bol môj posledný súboj. Bude záležať na situácii. Nemyslím si, že bol posledný," dodal Tyson a naznačil, že v budúcnosti by sa mohol v ringu postaviť proti Paulovmu staršiemu bratovi Loganovi.

Išlo o marketingovú exhibíciu, prvé živé športové vysielanie na Netflixe, Ten má takmer 300-miliónov predplatiteľov, ktorí mali priamy prenos zdarma. Pred zápasom vzniklo mnoho klipov aj trojdielna miniséria, ktorá sa zaoberala prípravou oboch boxerov pred zápasom.

Jake Paul dostal za zápas 40 miliónov dolárov, Tyson polovicu. Aj to je odpoveďou na otázky moderátorov Netflixu, ktorí sa počas zápasu pýtali, prečo Paul nevyštartuje po viditeľne vyčerpanom Tysonovi.